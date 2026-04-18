Іран поновлює жорсткий контроль над Ормузькою протокою через морську блокаду США
Іран заявив, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану через продовження конфлікту зі Сполученими Штатами Америки щодо блокади іранських портів.
Про це пише The Guardian з посиланням на місцеві ЗМІ.
Закриття Ормузької протоки: що відомо
В оперативному командуванні збройних сил Ірану Хатам аль-Анбія назвали дії США піратством і заявили, що через це контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього режиму управління, передає The Guardian.
У заяві наголошується, що до моменту відновлення США повної свободи судноплавства для суден, пов’язаних з Іраном, ситуація в регіоні залишатиметься під жорстким контролем іранських збройних сил.
Ормузька протока є одним із ключових світових енергетичних маршрутів, через який проходить значна частина експорту нафти та газу з країн Близького Сходу.
Вона з’єднує Перську затоку з відкритими водами океану і фактично є єдиним шляхом для морських поставок енергоносіїв із регіону.
Через цей вузький морський коридор транспортується близько третини світової нафти, що робить його критично важливим для глобальної енергетичної стабільності. Будь-які обмеження судноплавства в цьому районі можуть впливати на стрімке зростання цін на енергоносії у світі.
Нагадаємо, 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період припинення вогню в Лівані.
Строк дії домовленостей про перемир’я з Ізраїлем становить 10 днів.
Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Ірану про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, подякувавши за її відкриття.
Водночас він наголосив, що Сполучені Штати Америки продовжать обмежувати морські перевезення до та з іранських портів.
За його словами, ці заходи залишатимуться чинними до повного завершення операції проти Ірану.