Іран заявив, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану через продовження конфлікту зі Сполученими Штатами Америки щодо блокади іранських портів.

Про це пише The Guardian з посиланням на місцеві ЗМІ.

Закриття Ормузької протоки: що відомо

В оперативному командуванні збройних сил Ірану Хатам аль-Анбія назвали дії США піратством і заявили, що через це контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього режиму управління, передає The Guardian.

Зараз дивляться

У заяві наголошується, що до моменту відновлення США повної свободи судноплавства для суден, пов’язаних з Іраном, ситуація в регіоні залишатиметься під жорстким контролем іранських збройних сил.

Ормузька протока є одним із ключових світових енергетичних маршрутів, через який проходить значна частина експорту нафти та газу з країн Близького Сходу.

Вона з’єднує Перську затоку з відкритими водами океану і фактично є єдиним шляхом для морських поставок енергоносіїв із регіону.

Через цей вузький морський коридор транспортується близько третини світової нафти, що робить його критично важливим для глобальної енергетичної стабільності. Будь-які обмеження судноплавства в цьому районі можуть впливати на стрімке зростання цін на енергоносії у світі.

Нагадаємо, 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період припинення вогню в Лівані.

Строк дії домовленостей про перемир’я з Ізраїлем становить 10 днів.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Ірану про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, подякувавши за її відкриття.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати Америки продовжать обмежувати морські перевезення до та з іранських портів.

За його словами, ці заходи залишатимуться чинними до повного завершення операції проти Ірану.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.