Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що країна-агресор Росія готова до переговорів з Україною, однак ця тема зараз не є пріоритетом номер один.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

– Сприймаємо позитивно можливість відновлення переговорів у Стамбулі. Зараз ця тема, тема відновлення переговорів, не є пріоритетом номер один у наших справах, – заявив Лавров.

Він також зазначив, що Росія не нав’язувала переговорний процес.

– Ми завжди виходили з того, що якщо партнер готовий, то за нами справа не стане, – підсумував він.

Нагадаємо, 17 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна готова провести зустріч на рівні лідерів із Росією за посередництва Туреччини та, ймовірно, США.

Президент Володимир Зеленський говорив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі, якщо слова і дії кремлівського диктатора будуть узгоджені.

Помічник Путіна Юрій Ушаков запрошував президента України на переговори до Москви.

Він стверджував, що президент РФ нібито не відмовляється від прямих контактів з українським лідером.

Зеленський відкинув можливість поїздки на переговори до столиці Росії.

