Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует сотрудничать с Ираном по вывозу обогащенного урана в Соединенные Штаты. В то же время в Тегеране эти намерения категорически отрицают.

Об этом сообщает Reuters и Jerusalem Post.

Трамп анонсировал сотрудничество с Ираном по урану

По словам Трампа, США готовы начать сотрудничество с Ираном для возвращения обогащенного урана.

— Мы собираемся взяться за дело. Мы собираемся войти вместе с Ираном, в хорошем неторопливом темпе, спуститься вниз и начать раскопки с помощью большой техники… Мы вернем это в Соединенные Штаты, — сказал Трамп во время телефонного интервью.

Речь идет о постепенном процессе, который, по его словам, будет происходить «в хорошем, неторопливом темпе» с привлечением техники и специалистов.

Американский президент заявил, что уран планируют физически вывезти в США.

Также он упомянул о так называемой «ядерной пыли», которая, по его словам, осталась после предыдущих ударов по иранским ядерным объектам.

Трамп подчеркнул, что главной целью является недопущение создания Ираном ядерного оружия.

В то же время он выразил оптимизм относительно переговоров и заявил, что соглашение между сторонами может быть достигнуто «очень быстро».

Реакция Ирана

В Министерство иностранных дел Ирана категорически отрицают возможность передачи урана США.

Представитель ведомства Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран никогда не рассматривал вариант вывоза обогащенного урана за границу.

— Обогащенный Ираном уран никуда не будет передан, — подчеркнул он.

Такую же позицию озвучили и на уровне политического руководства.

Спикер парламента Мухаммед-Багер Галибаф добавил, что Иран не только не будет передавать уран, но и контролировать судоходство в Ормузском проливе.

По его словам, проход через пролив возможен только по “определенным маршрутам” и с разрешения Ирана.

Также он предупредил, что в случае продолжения американской блокады пролив может быть фактически закрыт.

Эти заявления прозвучали на фоне сложных переговоров между США и Ираном о прекращении конфликта и контроля над ядерной программой.

По оценкам экспертов, Иран обладает значительными запасами обогащенного урана — более 900 фунтов с уровнем обогащения до 60%.

Такой уровень приближает материал к потенциальному использованию в военных целях, хотя Тегеран настаивает, что его программа носит исключительно мирный характер.

Трамп также отметил, что США будут сохранять военно-морскую блокаду Ирана до момента заключения соглашения.

Кроме того, он сообщил о возможном сотрудничестве с Ираном в разминировании Ормузского пролива.

Президент США не исключил и новых переговоров уже в ближайшие дни и даже возможную поездку в Исламабад после достижения договоренностей.

