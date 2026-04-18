Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує співпрацювати з Іраном щодо вивезення збагаченого урану до Сполучених Штатів. Водночас у Тегерані ці наміри категорично заперечили.

Про це повідомляє Reuters та Jerusalem Post.

Трамп анонсував співпрацю з Іраном щодо урану

За словами Трампа, США готові розпочати співпрацю з Іраном для повернення збагаченого урану.

— Ми збираємося взятися за справу. Ми збираємося увійти разом з Іраном, у хорошому неквапливому темпі, спуститися вниз і почати розкопки за допомогою великої техніки… Ми повернемо це до Сполучених Штатів, – сказав Трамп під час телефонного інтерв’ю.

Йдеться про поступовий процес, який, за його словами, відбуватиметься “у хорошому, неквапливому темпі” із залученням техніки та спеціалістів.

Американський президент заявив, що уран планують фізично вивезти до США.

Також він згадав про так званий “ядерний пил”, який, за його словами, залишився після попередніх ударів по іранських ядерних об’єктах.

Трамп наголосив, що головною метою є недопущення створення Іраном ядерної зброї.

Водночас він висловив оптимізм щодо переговорів і заявив, що угода між сторонами може бути досягнута “дуже швидко”.

Реакція Ірану

У Міністерство закордонних справ Ірану категорично заперечили можливість передачі урану США.

Речник відомства Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран ніколи не розглядав варіант вивезення збагаченого урану за кордон.

— Збагачений Іраном уран нікуди не буде передано, — наголосив він.

Таку ж позицію озвучили й на рівні політичного керівництва.

Спікер парламенту Мухаммед-Багер Галібаф додав, що Іран не лише не передаватиме уран, а й контролюватиме судноплавство в Ормузькій протоці.

За його словами, прохід через протоку можливий лише за “визначеними маршрутами” і з дозволу Ірану.

Також він попередив, що у разі продовження американської блокади протока може бути фактично закрита.

Ці заяви пролунали на тлі складних переговорів між США та Іраном щодо припинення конфлікту та контролю над ядерною програмою.

За оцінками експертів, Іран володіє значними запасами збагаченого урану — понад 900 фунтів із рівнем збагачення до 60%.

Такий рівень наближає матеріал до потенційного використання у військових цілях, хоча Тегеран наполягає, що його програма має виключно мирний характер.

Трамп також зазначив, що США зберігатимуть військово-морську блокаду Ірану до моменту укладення угоди.

Крім того, він повідомив про можливу співпрацю з Іраном у розмінуванні Ормузької протоки.

Президент США не виключив і нових переговорів уже найближчими днями та навіть можливу поїздку до Ісламабаду після досягнення домовленостей.

