Ночью 19 апреля было поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса противника Атлант Аэро в Таганроге Ростовской области РФ, а также ряд складов российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, OSINT-ресурсы и Генштаб ВСУ.

Удар по Таганрогу 19 апреля: что известно

По предварительным данным, удары по городу начались около 04:45 по киевскому времени.

В сети появились видео с густым дымом и пожаром в промышленной зоне.

Сначала в сети предполагали, что атакована территория Таганрогского автомобильного завода (ТагАЗ).

Впоследствии OSINT-аналитики сообщили, что на этой территории размещается предприятие Атлант Аэро.

Позже эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ. В результате попадания на территории объекта возник пожар.

ВМС ВС Украины нанесли удар Нептунами по производственному корпусу завода Атлант Аэро в Таганроге

— Удачная работа наших военных — это минус производственные мощности врага, минус сотни дронов, которые разрушают наши города и села, убивая гражданских людей, — отметили в ВМС.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что в результате атаки пострадала коммерческая инфраструктура, но не стал уточнять, какой именно объект попал под удар.

Также, по его словам, один беспилотник был якобы сбит в Неклиновском районе области.

Что известно о предприятии Атлант Аэро

Предприятие Атлант Аэро обеспечивает полный цикл производства ударно-разведывательных дронов Молния, а также производит комплектующие к БпЛА Орион.

Последний весит около 1 т и может нести до 250 кг боевой нагрузки, в частности системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корретируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА.

В Генштабе подчеркнули, что поражение этого объекта снижает возможности РФ в производстве беспилотников и ослабляет ударный потенциал.

Другие пораженные объекты на ВОТ 19 апреля

Кроме Таганрога, Силы обороны поразили ряд других объектов противника.

В частности, склад боеприпасов в районе Трудового на временно оккупированной территории Запорожской области.

Под удар попали склады материально-технических средств в районах Мангуша, Тополиного и Мариуполя Донецкой области, а также Смелого Запорожской области.

Кроме того, в районе Новополтавки на Запорожье зафиксировано поражение цистерн с горюче-смазочными материалами.

Потери противника уточняются.

К слову, 19 апреля в Генштабе ВСУ удалось уточнить результаты поражения нефтеперерабатывающего завода в районе Туапсе Краснодарского края РФ.

В данный момент известно, что там повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-12 и резервуары РВС-10000. После ударов там произошло возгорание.

На терминале нефтепродуктов, отмечают в Генштабе ВСУ, повреждено оборудование нефтеналивных причалов, здания и резервуары РВС-10000.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1516-е сутки.

