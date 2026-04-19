Уночі 19 квітня було уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника Атлант Аеро в Таганрозі Ростовської області РФ, а також низку складів російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, OSINT-ресурси та Генштаб ЗСУ.

Удар по Таганрогу 19 квітня: що відомо

За попередніми даними, удари по Таганрогу почалися близько 04:45 за київським часом.

У мережі з’явилися відео з густим димом і пожежею в промисловій зоні.

Спочатку в мережі припускали, що атаковано територію Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ).

Згодом OSINT-аналітики повідомили, що на цій території розміщується підприємство Атлант Аеро.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ. Унаслідок влучання на території об’єкта виникла пожежа.

ВМС ЗС України завдали удару Нептунами по виробничому корпусу заводу Атлант Аэро в Таганрозі

— Вдала робота наших військових – це мінус виробничі потужності ворога, мінус сотні дронів, які руйнують наші міста і села, вбиваючи цивільних людей, – зазначили у ВМС.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що внаслідок атаки постраждала комерційна інфраструктура, але не став уточнювати, який саме об’єкт зазнав удару.

Також, за його словами, один безпілотник було нібито збито в Некліновському районі області.

Що відомо про підприємство Атлант Аеро

Підприємство Атлант Аеро забезпечує повний цикл виробництва ударно-розвідувальних дронів Молния, а також виготовляє компоненти до БпЛА Оріон.

Останній важить близько 1 т та може нести до 250 кг бойового навантаження, зокрема системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо.

У Генштабі наголосили, що ураження цього об’єкта знижує можливості РФ у виробництві безпілотників і послаблює її ударний потенціал.

Інші уражені об’єкти на ТОТ 19 квітня

Окрім Таганрога, Сили оборони уразили низку інших об’єктів противника.

Зокрема, склад боєприпасів у районі Трудового на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів у районах Мангуша, Тополиного та Маріуполя Донецької області, а також Смілого Запорізької області.

Крім того, у районі Новополтавка на Запоріжжі зафіксовано ураження цистерн із пально-мастильними матеріалами.

Втрати противника уточнюються.

До слова, 19 квітня у Генштабі ЗСУ вдалося уточнити результати ураження нафтопереробного заводу в районі Туапсе Краснодарського краю РФ.

Наразі відомо, що там ушкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-12 та резервуари РВС-10000. Після ударів там сталося займання.

На терміналі нафтопродуктів, зауважують у Генштабі ЗСУ, пошкоджено обладнання нафтоналивних причалів, будівлі та резервуари РВС-10000.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.

