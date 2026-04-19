У Таганрозі уражено завод, де виготовляють дрони Молния та компоненти до БпЛА Оріон
Уночі 19 квітня було уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника Атлант Аеро в Таганрозі Ростовської області РФ, а також низку складів російських військ на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляють російські Telegram-канали, OSINT-ресурси та Генштаб ЗСУ.
Удар по Таганрогу 19 квітня: що відомо
За попередніми даними, удари по Таганрогу почалися близько 04:45 за київським часом.
У мережі з’явилися відео з густим димом і пожежею в промисловій зоні.
Спочатку в мережі припускали, що атаковано територію Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ).
Згодом OSINT-аналітики повідомили, що на цій території розміщується підприємство Атлант Аеро.
Пізніше цю інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ. Унаслідок влучання на території об’єкта виникла пожежа.
ВМС ЗС України завдали удару Нептунами по виробничому корпусу заводу Атлант Аэро в Таганрозі
— Вдала робота наших військових – це мінус виробничі потужності ворога, мінус сотні дронів, які руйнують наші міста і села, вбиваючи цивільних людей, – зазначили у ВМС.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що внаслідок атаки постраждала комерційна інфраструктура, але не став уточнювати, який саме об’єкт зазнав удару.
Також, за його словами, один безпілотник було нібито збито в Некліновському районі області.
Що відомо про підприємство Атлант Аеро
Підприємство Атлант Аеро забезпечує повний цикл виробництва ударно-розвідувальних дронів Молния, а також виготовляє компоненти до БпЛА Оріон.
Останній важить близько 1 т та може нести до 250 кг бойового навантаження, зокрема системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо.
У Генштабі наголосили, що ураження цього об’єкта знижує можливості РФ у виробництві безпілотників і послаблює її ударний потенціал.
Інші уражені об’єкти на ТОТ 19 квітня
Окрім Таганрога, Сили оборони уразили низку інших об’єктів противника.
Зокрема, склад боєприпасів у районі Трудового на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Також під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів у районах Мангуша, Тополиного та Маріуполя Донецької області, а також Смілого Запорізької області.
Крім того, у районі Новополтавка на Запоріжжі зафіксовано ураження цистерн із пально-мастильними матеріалами.
Втрати противника уточнюються.
До слова, 19 квітня у Генштабі ЗСУ вдалося уточнити результати ураження нафтопереробного заводу в районі Туапсе Краснодарського краю РФ.
Наразі відомо, що там ушкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-12 та резервуари РВС-10000. Після ударів там сталося займання.
На терміналі нафтопродуктів, зауважують у Генштабі ЗСУ, пошкоджено обладнання нафтоналивних причалів, будівлі та резервуари РВС-10000.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.