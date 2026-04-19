Венгрия провела двухдневные переговоры с Еврокомиссией по разморожению средств
Европейская комиссия сообщила о проведении высокоуровневых технических встреч в Будапеште с представителями будущего правительства Венгрии во главе с Петером Мадяром.
Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
Переговоры ЕС и Венгрии: что известно
Как говорится на сайте Еврокомиссии, переговоры прошли 17 и 18 апреля в Будапеште.
Это произошло после общения президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадяром, а также после обязательства сторон приступить к разным неотложным вопросам.
В ходе встреч обсуждались практические шаги по возможному разблокированию средств ЕС, предназначенных для Венгрии, которые заморожены из-за оговорок по коррупции и соблюдению принципов верховенства права.
В Еврокомиссии подчеркнули, что эти встречи являются началом технической работы, которая должна быть продолжена для достижения реального прогресса.
Напомним, в начале апреля Европейский Союз выдвинул лидеру партии Тыса Петеру Мадяру 27 условий в обмен на размораживание €35 млрд субсидий от Европейского Союза.
Среди требований – разблокирование кредита для Украины в размере €90 млрд, снятие вето на пакет санкций против России, проведение антикоррупционных проверок в Венгрии, отмена решений Виктора Орбана, признанных нарушениями правил ЕС, и другие.