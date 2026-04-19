Европейская комиссия сообщила о проведении высокоуровневых технических встреч в Будапеште с представителями будущего правительства Венгрии во главе с Петером Мадяром.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Переговоры ЕС и Венгрии: что известно

Как говорится на сайте Еврокомиссии, переговоры прошли 17 и 18 апреля в Будапеште.

Это произошло после общения президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадяром, а также после обязательства сторон приступить к разным неотложным вопросам.

В ходе встреч обсуждались практические шаги по возможному разблокированию средств ЕС, предназначенных для Венгрии, которые заморожены из-за оговорок по коррупции и соблюдению принципов верховенства права.

В Еврокомиссии подчеркнули, что эти встречи являются началом технической работы, которая должна быть продолжена для достижения реального прогресса.

Напомним, в начале апреля Европейский Союз выдвинул лидеру партии Тыса Петеру Мадяру 27 условий в обмен на размораживание €35 млрд субсидий от Европейского Союза.

Среди требований – разблокирование кредита для Украины в размере €90 млрд, снятие вето на пакет санкций против России, проведение антикоррупционных проверок в Венгрии, отмена решений Виктора Орбана, признанных нарушениями правил ЕС, и другие.

Связанные темы:

