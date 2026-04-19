Європейська комісія повідомила про проведення високорівневих технічних зустрічей у Будапешті з представниками майбутнього уряду Угорщини на чолі з Петером Мадяром.

Про це йдеться у заяві Європейської комісії.

Переговори ЄС і Угорщини: що відомо

Як зазначається на сайті Єврокомісії, переговори пройшли 17 та 18 квітня у Будапешті.

Це відбулося після спілкування президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, а також після зобов’язання сторін розпочати роботу над різними нагальними питаннями.

Під час зустрічей обговорювалися практичні кроки щодо можливого розблокування коштів ЄС, призначених для Угорщини, які наразі заморожені через застереження щодо корупції та дотримання принципів верховенства права.

У Єврокомісії наголосили, що ці зустрічі є початком технічної роботи, яка має бути продовжена для досягнення реального прогресу.

Нагадаємо, на початку квітня Європейський Союз висунув лідеру партії Тиса Петеру Мадяру 27 умов в обмін на розмороження €35 млрд субсидій від Європейського Союзу.

Серед вимог – розблокування кредиту для України розміром €90 млрд, зняття вето на пакет санкцій проти Росії, проведення антикорупційних перевірок в Угорщині, скасування рішень Віктора Орбана, які визнані порушеннями правил ЄС, та інші.

