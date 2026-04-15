Венгерское вето на кредит от Европейского союза для Украины в размере €90 млрд может быть снято после того, как возобновятся поставки нефти через нефтепровод Дружба.

Об этом сказал лидер партии Тиса Петер Мадяр, которого цитируют Euronews и Bloomberg.

При каком условии Венгрия готова снять вето с €90 млрд для Украины

Петер Мадяр сказал в интервью государственному телевидению, что это решение должно принять премьер Виктор Орбан до ухода в отставку. Условием получения Украиной помощи, по его словам, возобновление потока нефти по трубопроводу Дружба.

Ранее он говорил, что его страна не помешает Киеву получить помощь, однако сохранит свой отказ от финансового участия в кредите.

Мадяр сослался на слова президента Украины Владимира Зеленского, который на этой неделе заявил, что трубопровод может быть отремонтирован “не полностью, но достаточно для функционирования” до конца месяца.

Заметим, что эта инфраструктура была сильно повреждена российскими беспилотниками в январе.

Лидер Тисы отметил, что восстановление потоков “очень важно для страны”.

СМИ отмечают, что это сигнализирует о его желании продолжать закупки нефти у россиян в ближайшее время.

– В течение следующих 30 дней правительство Орбана все еще будет действовать как исполнительное правительство. Поэтому я думаю, что если Дружба перезапустится, Виктор Орбан снимет свое техническое вето, – сказал Мадяр.

Отмечается, что Орбан может когда-либо приказать своему послу в Брюсселе снять вето и завершить законодательную процедуру. Однако пока не понятно, позволит ли действующий премьер, сделавший Зеленского врагом своей проигрышной кампании, произойти это до того, как он покинет пост в мае.

Тем временем Европейская комиссия в ускоренном темпе готовит основу для осуществления первого перевода средств Киеву, как только будет решена проблема с Венгрией. Исполнительная власть имеет резерв заемных средств, поэтому они просто ждут юридического одобрения.

Во вторник Комиссия заявила, что предложение направить внешнюю инспекцию нефтепровода Дружба и оплатить ремонт за счет средств ЕС, которое было сделано, чтобы успокоить Орбана, остается актуальным и после выборов.

– Мы, конечно, ожидаем, что все лидеры ЕС, все государства-члены будут придерживаться своих обязательств, – сказал спикер Комиссии.

Иностранные СМИ отмечают, что после упорного спора с Орбаном по поводу его “неприемлемого” вето, столицы стремятся пролистать страницу и оставить этот эпизод позади.

Выступая вместе с Зеленским во вторник, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что военные средства по кредиту “должны быть распределены немедленно”.

– Украина срочно нуждается в них. Тогда Украина сможет финансировать свою оборону в долгосрочной перспективе. Россия должна отнестись к этому серьезно, – сказал Мерц.

Зеленский повторил это сообщение и выразил уверенность, что под руководством Мадяра Венгрия перестанет блокировать важные решения для Украины.

– Я думаю, что нам нужно выстраивать наши отношения на прагматизме. Мы также можем иметь дружеские отношения, основанные на соглашениях и договорах. Это только укрепит обе страны, – сказал украинский президент.

Кроме кредита, Венгрия вместе со Словакией накладывает вето на 20-й пакет санкций против России. Она также блокирует процесс вступления Украины и выделение €6,6 млрд военной помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Напомним, Еврокомиссия планирует предоставить Украине первый транш из пакета на €90 млрд до конца второго квартала.

