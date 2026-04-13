Майбутньому прем’єр-міністру Угорщини Петеру Мадяру висунули 27 умов в обмін на розмороження €35 млрд субсидій від Європейського Союзу.

Про це пише The Financial Times.

Зазначається, що серед умов ЄС для Угорщини є розблокування кредиту для України розміром €90 млрд та зняття вето на пакет санкцій проти Росії.

Зараз дивляться

Крім іншого, ЄС вимагає від Угорщини проведення антикорупційних перевірок та скасування рішень часів Віктора Орбана, які визнані порушеннями правил ЄС.

Йдеться, зокрема, про поводження з особами, що шукають притулку, а також – про забезпечення академічної свободи.

Видання зауважує, що представники Єврокомісії очікують на найшвидші переговори з Мадяром та його командою щодо врегулювання проблеми, яка виникла через відмову Угорщини дотримуватися рішення Європейського суду.

Спір призвів до того, що Будапешт вимушений щоденно сплачувати штраф розміром €1 млн. В підсумку, йдеться уже про майже €900 млн.

– У нас багато важелів впливу. Тиск чиниться на Мадяра, і я думаю, він хоче досягти результатів якомога швидше, – зазначив європейський чиновник на умовах анонімності.

Видання зауважило, що Мадяр раніше оголосив, що після вступу на посаду прем’єра Угорщини він в першу чергу здійснить поїздки до Відня та Варшави, а після цього – до Брюсселя.

Нагадаємо, майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не виступатиме проти кредита ЄС для України на €90 млрд, оскільки рішення вже було ухвалене.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.