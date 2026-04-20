Лидер оппозиционной партии Тиса и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием возобновить транзит нефти по трубопроводу Дружба.

Это произошло во время пресс-конференции 20 апреля, трансляцию которой вели на YouTube-канале политика.

Петер Мадяр призвал украинскую сторону как можно скорее завершить ремонтные работы и возобновить поставки нефти по нефтепроводу.

Он сказал Зеленскому, что “это не игра”, и подчеркнул, что если Дружба может использоваться для транспортировки нефти, то он должен запустить ее, как и обещал.

Россиян, в свою очередь, просят, чтобы в нефтепроводе была нефть.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что транзит нефти через Дружбу может возобновиться в понедельник, однако этого так и не произошло.

Мадьяр отметил, что лично не знаком с президентом Украины и между ними еще не было никаких контактов.

Однако он подчеркнул, что “ни Венгрия, ни Евросоюз не уступят, если Зеленский будет пытаться прибегать к шантажу”.

— Это, как если бы меня пригласили на ужин, я согласился, а потом начал шантажировать: если не будет лечо, то я сделаю то-то и то-то, — отметил он.

Что касается кредита Евросоюза для Украины в размере €90 млрд, который уже одобрен, Мадьяр сообщил, что Венгрия отзовет свое вето при условии возобновления поставок нефти по трубопроводу Дружба.

17 апреля Мадьяр сообщал журналистам, что возобновление транспортировки российской нефти по Дружбе, заблокированной с января, может произойти уже в течение той недели.

Напомним, 10 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что ремонт нефтепровода Дружба планируется завершить этой весной, что откроет возможность для возобновления транзита нефти.

Он подчеркнул, что весь процесс сопровождается рисками новых атак со стороны России.

Связанные темы:

