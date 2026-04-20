Лідер опозиційної партії Тиса та майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою відновити транзит нафти трубопроводом Дружба.

Це відбулося під час пресконференції 20 квітня, трансляцію якої вели на YouTube-каналі політика.

Петер Мадяр закликав українську сторону якнайшвидше завершити ремонтні роботи і відновити поставки нафти через нафтопровід.

Він сказав Зеленському, що “це не гра”, та наголосив, якщо Дружба може використовуватися для транспортування нафти, то він має запустити її, як обіцяв.

Росіян, у свою чергу, просять, щоб у нафтопроводі була нафта.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що транзит нафти через Дружбу може відновитися в понеділок, проте цього так і не сталося.

Мадяр зазначив, що особисто не знайомий із президентом України і між ними ще не було жодних контактів.

Проте він наголосив, що “ні Угорщина, ні Євросоюз не поступляться, якщо Зеленський буде намагатися вдаватися до шантажу”.

– Це якби мене запросили на вечерю, я погодився, а потім почав шантажувати: якщо не буде лечо, то я зроблю те й те, – зазначив він.

Стосовно кредиту Євросоюзу для України в розмірі €90 млрд, який уже схвалено, Мадяр повідомив, що Угорщина відкличе своє вето за умови відновлення постачання нафти трубопроводом Дружба.

17 квітня Мадяр повідомляв журналістам, що поновлення транспортування російської нафти через Дружбу, заблоковану з січня, може відбутися вже впродовж того тижня.

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт нафтопроводу Дружба планується завершити цієї весни, що відкриє можливість для відновлення транзиту нафти.

Він наголосив, що весь процес супроводжується ризиками нових атак з боку Росії.

