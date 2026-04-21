США продлили режим прекращения огня в Иране до момента завершения мирных переговоров.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

Что известно о продолжении прекращения огня в Иране

Дональд Трамп подчеркнул, что получил прошение о прекращении огня от фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

– Я приказал нашим военным продолжать блокаду и во всех других аспектах оставаться готовыми и боеспособными, и поэтому продолжу прекращение огня, пока новое предложение не будет подано, а обсуждения не завершатся тем или иным образом, – пояснил президент США.

Между тем издание Axios со ссылкой на слова американских чиновников и источников, осведомленных о ситуации, пишет, что визит вице-президента США Джей Ди Венса в Пакистан отложен на неопределенный срок из-за бойкота мирных переговоров Ираном.

Связанное с КСИР иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что переговорная группа Тегерана сообщила США через пакистанских посредников, что она не будет в Исламабаде в среду и не видит перспектив участия в переговорах.

Таким образом, вместо того, чтобы отправиться в Исламабад, посланники Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер во вторник отправились правительственным самолетом из Майами в Вашингтон для встреч в Белом доме.

Журналисты отмечают, что Белый дом якобы весь понедельник ждал сигнала из Тегерана о том, что он направит свою переговорную группу в Исламабад.

Источник, осведомленный о переговорах, сообщил, что иранцы медлили на фоне очевидного давления со стороны Корпуса стражей исламской революции, чтобы они придерживались более жесткой позиции: никаких переговоров без прекращения блокады США.

Пакистанские, египетские и турецкие посредники весь понедельник призывали иранцев сесть за стол переговоров. Однако иранская команда ждала зеленого света от верховного лидера.

Поздно в понедельник появились признаки того, что Иран решил поучаствовать, и Вэнс, Виткофф и Кушнер готовились отправиться утром во вторник. Но около 7 утра вторника ситуация изменилась – иранцы все еще медлили, и отправка была отложена.

Напомним, 8 апреля США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и начали подготовку к возможным прямым переговорам, которые могли бы стать основой для долгосрочного мирного соглашения.

