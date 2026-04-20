Президент США Дональд Трамп сообщил о захвате американскими военными иранского судна, пытавшегося прорвать блокаду в Оманском заливе. В Министерстве иностранных дел Ирана уже отреагировали на этот инцидент.

Об этом стало известно из сообщения главы Белого дома в социальной сети Truth Social и Центрального командования Вооруженных Сил США.

Как утверждает Трамп, иранский корабль перехватил эсминец Военно-морских сил США USS Spruance в Оманском заливе и заранее предупредил экипаж об остановке.

Затем команда на борту судна отказалась выполнять приказ, после чего американские военные пробили дыру в машинном отделении.

– Грузовое судно под иранским флагом под названием Touska, почти 900 футов длиной и весом почти как авианосец, попыталось пройти мимо нашей морской блокады. Это закончилось неудачно, – утверждает Трамп.

По словам американского президента, Touska находится под контролем морской пехоты США. Глава Белого дома добавил, что это судно находится под санкциями Вашингтона из-за якобы предварительной незаконной деятельности.

В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что экипаж иранского корабля в течение шести часов не реагировал на предупреждение. После этого американские военные произвели выстрелы по машинному отделению и вывели из строя двигатель судна.

Захват судна в Оманском заливе: что заявили в Иране

В иранском МИД охарактеризовали событие как “акт агрессии” и сообщили, что участие их делегации в очередном раунде переговоров с США в Исламабаде остается под вопросом.

Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи во время брифинга заявил, что эта ситуация демонстрирует якобы очевидное противоречие между словами и действиями официальных лиц в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах Тегеран еще не определился о присутствии своей делегации на новом этапе переговоров с США, которые должны состояться в Исламабаде при содействии Пакистана.

По данным The Washington Post, судно Touska связано с находящейся под санкциями США иранской фирмой из-за содействия ракетной программе Тегерана.

Во время задержания сухогруз шел из китайского порта Гаолань, известного как пункт отгрузки перхлората натрия – ключевого компонента для производства твердого ракетного топлива.

