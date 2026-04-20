США захватили иранское судно в Оманском заливе: Трамп заявил о прорыве блокады
- Военно-морские силы США перехватили в Оманском заливе иранское судно Touska, вероятно, перевозившее компоненты для ракетного топлива из Китая.
- В ответ на этот инцидент Тегеран назвал действия Вашингтона "актом агрессии" и поставил под угрозу проведение будущих переговоров в Исламабаде.
Президент США Дональд Трамп сообщил о захвате американскими военными иранского судна, пытавшегося прорвать блокаду в Оманском заливе. В Министерстве иностранных дел Ирана уже отреагировали на этот инцидент.
Об этом стало известно из сообщения главы Белого дома в социальной сети Truth Social и Центрального командования Вооруженных Сил США.
Как утверждает Трамп, иранский корабль перехватил эсминец Военно-морских сил США USS Spruance в Оманском заливе и заранее предупредил экипаж об остановке.
Затем команда на борту судна отказалась выполнять приказ, после чего американские военные пробили дыру в машинном отделении.
– Грузовое судно под иранским флагом под названием Touska, почти 900 футов длиной и весом почти как авианосец, попыталось пройти мимо нашей морской блокады. Это закончилось неудачно, – утверждает Трамп.
По словам американского президента, Touska находится под контролем морской пехоты США. Глава Белого дома добавил, что это судно находится под санкциями Вашингтона из-за якобы предварительной незаконной деятельности.
В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что экипаж иранского корабля в течение шести часов не реагировал на предупреждение. После этого американские военные произвели выстрелы по машинному отделению и вывели из строя двигатель судна.
Захват судна в Оманском заливе: что заявили в Иране
В иранском МИД охарактеризовали событие как “акт агрессии” и сообщили, что участие их делегации в очередном раунде переговоров с США в Исламабаде остается под вопросом.
Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи во время брифинга заявил, что эта ситуация демонстрирует якобы очевидное противоречие между словами и действиями официальных лиц в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах Тегеран еще не определился о присутствии своей делегации на новом этапе переговоров с США, которые должны состояться в Исламабаде при содействии Пакистана.
По данным The Washington Post, судно Touska связано с находящейся под санкциями США иранской фирмой из-за содействия ракетной программе Тегерана.
Во время задержания сухогруз шел из китайского порта Гаолань, известного как пункт отгрузки перхлората натрия – ключевого компонента для производства твердого ракетного топлива.