США продовжили режим припинення вогню в Ірані до моменту завершення мирних переговорів.

Про це президент США Дональд Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

Що відомо про продовження припинення вогню в Ірані

Дональд Трамп наголосив, що отримав прохання про припинення вогню від фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа.

– Я наказав нашим військовим продовжувати блокаду та в усіх інших аспектах залишатися готовими та боєздатними, і тому продовжу припинення вогню доти, доки нова пропозиція не буде подана, а обговорення не завершаться тим чи іншим чином, – пояснив президент США.

Тим часом видання Axios з посиланням на слова американських чиновників та джерел, обізнаних із ситуацією, пише, що візит віце-президента США Джей Ді Венса до Пакистану відкладено на невизначений термін через бойкот мирних переговорів Іраном.

Пов’язане з КВІР іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що переговорна група Тегерана повідомила США через пакистанських посередників, що вона не буде в Ісламабаді в середу та не бачить перспектив участі в переговорах.

Таким чином, замість того, щоб вирушити до Ісламабаду, посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер у вівторок вирушили урядовим літаком з Маямі до Вашингтона для зустрічей у Білому домі.

Журналісти наголошують, що Білий дім нібито весь понеділок чекав сигналу з Тегерана про те, що він направить свою переговорну групу до Ісламабаду.

Джерело, обізнане з переговорами, повідомило, що іранці зволікали на тлі очевидного тиску з боку Корпусу вартових ісламської революції, щоб вони дотримувалися більш жорсткої позиції: жодних переговорів без припинення блокади США.

Пакистанські, єгипетські та турецькі посередники весь понеділок закликали іранців сісти за стіл переговорів. Однак іранська команда чекала на зелене світло від верховного лідера.

Пізно в понеділок з’явилися ознаки того, що Іран вирішив взяти участь, і Венс, Віткофф і Кушнер готувалися вирушити зранку у вівторок. Але близько 7 ранку вівторка ситуація змінилася – іранці все ще зволікали, і відправлення було відкладено.

Нагадаємо, 8 квітня США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та почали підготовку до можливих прямих переговорів, які могли б стати основою для довгострокової мирної угоди.

