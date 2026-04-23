У ніч проти 23 квітня під ударом опинилися нафтохімічний комбінат у Самарській області та нафтоперекачувальна станція Горький у Нижньогородській області РФ.

Про це повідомляють OSINT-ресурси, зокрема ASTRA. Джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України підтвердили атаку на НПС Горький.

Ураження нафтохімічного комбінату у Самарській області

За наявною інформацією, Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат у Самарській області.

Попередній аналіз місця показав, що, ймовірно, ураження зазнала установка з виробництва метил-трет-амілового ефіру на АТ Новокуйбишевська нафтохімічна компанія.

Деталі щодо масштабів пошкоджень наразі уточнюються.

Цей об’єкт є частиною енергетичної інфраструктури, яка забезпечує російську економіку та армію.

Новокуйбишевська нафтохімічна компанія є одним із найбільших виробників продукції газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу не лише в Росії, а й у Східній Європі. Підприємство спеціалізується на виготовленні широкого спектра хімічної продукції, зокрема компонентів для паливної та промислової галузей.

Водночас воно вважається одним із ключових виробників компонентів для вибухових речовин у РФ, що робить його важливим елементом військово-промислового комплексу країни.

Атака на НПС Горький

Також під удар потрапила нафтоперекачувальна станція Горький у Нижньогородській області.

За даними ASTRA, вранці 23 квітня жителі міста Кстово повідомляли про вибухи та пожежу.

На оприлюднених відео видно загоряння на території станції.

Йдеться про об’єкт у районі села Мешиха, який входить до структури компанії Транснефть-Верхняя Волга.

За інформацією джерел Фактів ICTV в Службі безпеки України, атаку на НПС Горький здійснили безпілотники Центру спецоперацій Альфа.

Попередньо встановлено, що внаслідок удару пошкоджено три резервуари з нафтою. На об’єкті виникла масштабна пожежа площею близько 20 тисяч квадратних метрів.

У спецслужбі зазначають, що ураження таких станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині РФ.

— Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України, — наголосило поінформоване джерело в СБУ.

НПС Горький є важливою ланкою російської нафтотранспортної системи. Через неї транспортується нафта із Західного Сибіру та Татарстану.

Станція транспортує нафту магістральними трубопроводами (зокрема на напрямку Сургут — Горький — Полоцьк). Крім того, НПС Горький забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, наприклад, до НПЗ Лукойл у місті Кстово.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 520-ту добу.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

