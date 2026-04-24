Пакистан стане майданчиком для відновлення мирного діалогу між США та Іраном. Очікується, що іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі прибуде до Ісламабада вже сьогодні ввечері.

Як повідомляє джерело Sky News, уряд Пакистану очікує на відновлення мирних переговорів між США та Іраном.

За словами співрозмовника в уряді, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвідає Ісламабад – столицю Пакистану.

За даними джерел, високопосадовець із Тегерана вирушить на зустріч у супроводі невеликої делегації. Водночас американська група, яка відповідає за безпеку та логістику, вже прибула до Ісламабада.

Співрозмовники розповіли, що уряд Пакистану зараз очікує другого раунду мирних переговорів між Вашингтоном і Тегераном, до якого сторони вже були близькими раніше.

Також зазначається, що сьогодні Арагчі поговорив з міністром закордонних справ Пакистану та лідером армії.

Як додали у виданні, це сталося після того, як спроба провести прямі переговори між Вашингтоном і Тегераном провалилася на початку тижня.

