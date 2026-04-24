США та Іран відновлять мирні переговори у Пакистані – ЗМІ
Пакистан готується прийняти новий раунд мирних переговорів між Вашингтоном і Тегераном після зриву попередніх домовленостей.
- Поки американські групи логістики та безпеки вже перебувають в Ісламабаді, іранська делегація на чолі з Аббасом Арагчі прибуде до столиці сьогодні ввечері.
Пакистан стане майданчиком для відновлення мирного діалогу між США та Іраном. Очікується, що іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі прибуде до Ісламабада вже сьогодні ввечері.
Переговори між США та Іраном
Як повідомляє джерело Sky News, уряд Пакистану очікує на відновлення мирних переговорів між США та Іраном.
За словами співрозмовника в уряді, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвідає Ісламабад – столицю Пакистану.
За даними джерел, високопосадовець із Тегерана вирушить на зустріч у супроводі невеликої делегації. Водночас американська група, яка відповідає за безпеку та логістику, вже прибула до Ісламабада.
Співрозмовники розповіли, що уряд Пакистану зараз очікує другого раунду мирних переговорів між Вашингтоном і Тегераном, до якого сторони вже були близькими раніше.
Також зазначається, що сьогодні Арагчі поговорив з міністром закордонних справ Пакистану та лідером армії.
Як додали у виданні, це сталося після того, як спроба провести прямі переговори між Вашингтоном і Тегераном провалилася на початку тижня.