Президент США Дональд Трамп відкинув заяви принца Гаррі про необхідність більш активної ролі США у припиненні війни в Україні та зазначив, що той не виступає від імені Великої Британії.

Про це повідомляє Fox News.

Відповідь Трампа принцу Гаррі

Під час спілкування з журналістами Трамп прокоментував висловлювання принца Гаррі щодо ролі США у завершенні війни в Україні.

— Я знаю одне: принц Гаррі не виступає від імені Великої Британії, це точно. Я вважаю, що я виступаю від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі, але я ціную його пораду, — заявив президент США.

REPORTER: “Prince Harry today has said that he would like to see you do more to end the war in Ukraine. Do you think it’s appropriate for a royal to make those comments ahead of the visit on Monday?” TRUMP: “Prince Harry is not speaking for the U.K., that’s for sure. I think I’m… pic.twitter.com/c9IijEhoBQ — Fox News (@FoxNews) April 23, 2026

Напередодні принц Гаррі під час виступу на Київському безпековому форумі заявив, що США мають відігравати більш активну роль у припиненні війни в Україні.

Він нагадав, що Сполучені Штати були серед гарантів безпеки України в межах Будапештського меморандуму після відмови країни від ядерної зброї.

За словами Гаррі, це створює для США особливу відповідальність у контексті нинішньої війни.

Під час візиту до Києва принц Гаррі також звернувся до Володимира Путіна із закликом припинити війну. Він наголосив, що продовження бойових дій не принесе перемоги жодній зі сторін і лише збільшує людські втрати.

