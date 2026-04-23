Принц Гарри во время визита в Киев обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил, что “еще есть момент, чтобы остановить эту войну”.

Об этом он сказал 23 апреля во время выступления на 18-м ежегодном Киевском Безопасностном Форуме.

По словам герцога Сассекского, продолжение боевых действий не может принести победу ни одной из сторон и лишь усиливает человеческие потери.

— Президент Путин, ни одна нация не выигрывает от продолжения гибели людей, свидетелями которой мы являемся. Сейчас все еще есть момент, чтобы остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян, и выбрать другой путь. В течение лет этой войны с огромными потерями и ограниченными достижениями становится все более очевидным, что этот путь не ведет к победе – только к новым потерям. Цена продолжает расти, и ни один результат не оправдывает таких человеческих жертв, – сказал принц.

Он подчеркнул, что война России против Украины является не случайностью или недоразумением, а следствием “длительной, сознательной политики”, реализованной на самом высоком уровне.

Принц Гарри напомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

— Все начинается с нарушения Будапештского меморандума – соглашения, по которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на обязательные гарантии ее суверенитета и территориальной целостности. Эти гарантии были не просто нарушены – их отвергли. И когда нарушаются обязательства такого масштаба, ущерб не ограничивается границами Украины. Это наносит удар по доверию к любой международной гарантии, к каждой попытке нераспространения оружия и к каждому обещанию, данному между странами, – отметил герцог Сассекский.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты играют важную роль в контексте войны, поскольку были среди гарантов безопасности Украины после ее отказа от ядерного арсенала.

— Это момент для американского лидерства. Момент для Америки показать, что она способна выполнять свои международные договорные обязательства. Не из милосердия, а исходя из своей длительной роли в обеспечении глобальной безопасности и стратегической стабильности, – добавил принц Гарри.

Герцог Сассекский также заявил, что Украина воюет за фундаментальные принципы демократии и находится на передовой современной войны, развивая технологии и модернизируя армию.

— Я здесь не как политик, а как солдат, который понимает военную службу, как гуманитарий, который видит человеческую цену конфликта, и как друг Украины, который считает, что мир не должен забывать об этой войне и игнорировать ее последствия, – отметил он.

Принц добавил, что война имеет более глубокий смысл, чем только борьба за территории.

— Это война за ценности, за суверенитет, за то, будут ли отстоены принципы, на которых основывается наша демократия, – объяснил принц Гарри.

Он также подчеркнул важную роль, которую играет Украина в глобальной архитектуре безопасности с 2014 года.

— Вы стоите крепко, боретесь и идете вперед… В единстве, устойчивости, инновациях… Украина находится на переднем крае современной войны, разрабатывая наиболее передовые дроны в мире, адаптируясь и формируя гибкие Вооруженные силы, – отметил герцог Сассекский.

Это третий визит принца Гарри в Украину. Он был во Львове в апреле 2025 года, в сентябре 2025 года находился в Киеве.

Он приезжал по приглашению правительства для поддержки реабилитации военнослужащих с тяжелыми ранениями.

Сегодня младший сын короля Великобритании Чарльза III прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Фото: Киевский форум безопасности

Связанные темы:

