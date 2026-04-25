Германия подозревает РФ в фишинговых атаках на политиков через Signal – СМИ
Немецкое правительство считает, что Россия может быть ответственной за фишинговые атаки в мессенджере Signal, направленные против высокопоставленных политиков, дипломатов, военных офицеров и журналистов.
Об этом пишет 25 апреля Reuters со ссылкой на правительственные источники.
Внутренняя разведка Германии и Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии в этом году предупреждали об атаках на пользователей мессенджеров, вероятно осуществлённых государственной организацией.
Федеральные прокуроры Германии заявили в пятницу, 24 апреля, что расследуют фишинговые атаки в мессенджере Signal с середины апреля, отказавшись предоставлять детали.
Москва неоднократно отрицала, что осуществляет хакерские операции против других стран.
Напомним, в феврале немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn подвергся масштабной кибератаке, за которой, вероятно, могут стоять российские хакеры.
В результате серии DDoS-атак на системы Deutsche Bahn была нарушена работа сервиса бронирования билетов и системы информирования пассажиров.
Это вызвало сбои в работе критически важной транспортной инфраструктуры одной из крупнейших экономик ЕС.