Немецкое правительство считает, что Россия может быть ответственной за фишинговые атаки в мессенджере Signal, направленные против высокопоставленных политиков, дипломатов, военных офицеров и журналистов.

Об этом пишет 25 апреля Reuters со ссылкой на правительственные источники.

Правительство Германии подозревает РФ в атаках на Signal

Внутренняя разведка Германии и Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии в этом году предупреждали об атаках на пользователей мессенджеров, вероятно осуществлённых государственной организацией.

Федеральные прокуроры Германии заявили в пятницу, 24 апреля, что расследуют фишинговые атаки в мессенджере Signal с середины апреля, отказавшись предоставлять детали.

Москва неоднократно отрицала, что осуществляет хакерские операции против других стран.

Напомним, в феврале немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn подвергся масштабной кибератаке, за которой, вероятно, могут стоять российские хакеры.

В результате серии DDoS-атак на системы Deutsche Bahn была нарушена работа сервиса бронирования билетов и системы информирования пассажиров.

Это вызвало сбои в работе критически важной транспортной инфраструктуры одной из крупнейших экономик ЕС.

