Президент США Дональд Трамп припустив, що стрілянина під час вечері кореспондентів Білого дому за його участі могла бути спрямована саме проти нього.

Про це він заявив після інциденту на брифінгу в Білому домі.

Спроба замаху на Трампа: що відомо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував інцидент зі стріляниною, що стався під час публічного заходу за його участі, заявивши, що нападник міг цілитися саме в нього.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи вважає Дональд Трамп себе ціллю нападника, він не виключив такої можливості:

— Мабуть. Ці люди божевільні. Ти ніколи не знаєш…

Крім того, він назвав підозрюваного божевільним та припустив, що той діяв самостійно.

Президент США також повідомив, що захід буде перенесено.

За його словами, подія стала емоційно складною для його родини, зокрема для першої леді Меланії Трамп.

Американський лідер розповів, що спочатку не хотів залишати місце інциденту, однак Секретна служба наполягла на евакуації з міркувань безпеки.

Він високо оцінив дії правоохоронців, які, за його словами, швидко нейтралізували нападника, що намагався проникнути на територію з кількома одиницями зброї.

Також президент США зазначив, що один із співробітників охорони отримав поранення, але був захищений бронежилетом і зараз його стан стабільний.

Нагадаємо, під час вечері кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, сталася стрілянина.

Охорона оперативно вивела главу держави із зали, після чого його доправили в безпечне місце.

Інцидент стався у переповненому банкетному залі одного з готелів, де зібралися близько 2,5 тис. гостей, зокрема високопосадовці та представники адміністрації США. Частина присутніх змушена була ховатися під столами, поки тривала операція з нейтралізації загрози.

Згодом підозрюваного на ім’я Коул Аллен затримали. За інформацією слідства, це 31-річний чоловік, який увірвався до приміщення з рушницею, пістолетом і кількома ножами.

