Трамп заявил, что ведет “хорошие разговоры” с Зеленским и Путиным
В ходе эфира Fox News, Дональд Трамп сообщил, что общается и с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет Reuters.
– Мы работаем над российской ситуацией, между Россией и Украиной, и, надеюсь, мы достигнем цели. Я действительно общаюсь с ним (Путиным, – Ред.), и я действительно общаюсь с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры, – заявил президент США.
В то же время, он повторил свои слова о “ненависти между Путиным и Зеленским”.
— Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским – это смешно. Это безумие. А ненависть – это плохая вещь. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это произойдет, – добавил он.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал главу Кремля Владимира Путина на саммит G20 в Майами, однако считает, что его участие могло бы быть полезным.
В то же время премьер Италии Джорджа Мэлони раскритиковала данное намерение администрации президента США.