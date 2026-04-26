Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет “хорошие разговоры” с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Трамп о разговорах с Зеленским и Путиным

В ходе эфира Fox News, Дональд Трамп сообщил, что общается и с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет Reuters.

– Мы работаем над российской ситуацией, между Россией и Украиной, и, надеюсь, мы достигнем цели. Я действительно общаюсь с ним (Путиным, – Ред.), и я действительно общаюсь с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры, – заявил президент США.

В то же время, он повторил свои слова о “ненависти между Путиным и Зеленским”.

— Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским – это смешно. Это безумие. А ненависть – это плохая вещь. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это произойдет, – добавил он.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал главу Кремля Владимира Путина на саммит G20 в Майами, однако считает, что его участие могло бы быть полезным.

В то же время премьер Италии Джорджа Мэлони раскритиковала данное намерение администрации президента США.

