Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президенты Украины и РФ могут встретиться, только если договоренности будут предварительно согласованы, они их финализуют.

Песков о встрече Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ сообщил, что Путин готов ко встрече с Зеленским, но она может быть “результативной только на этапе окончательного согласования договоренностей”.

— Главное – цель встречи. Зачем встречаться? Путин говорил, что готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было, для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности, – добавил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате, если слова и действия кремлевского диктатора будут согласованы.

Со своей стороны, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина готова провести встречу на уровне лидеров с Россией при посредничестве Турции и, вероятно, США.

