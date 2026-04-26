Трамп заявив, що веде “хороші розмови” із Зеленським та Путіним
- Президент США Дональд Трамп повідомив, що веде хороші розмови як з Володимиром Зеленським, так і Володимиром Путіним.
- Водночас він повторив свої слова про ненависть між президентом України та РФ.
Під час етеру Fox News, Дональд Трамп повідомив, що спілкується і з президентом України Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором Володимиром Путіним, пише Reuters.
– Ми працюємо над російською ситуацією, між Росією та Україною, і, сподіваюся, ми досягнемо мети. Я дійсно спілкуюся з ним (Путіним, – Ред.), і я дійсно спілкуюся з президентом Зеленським, і це хороші розмови, — заявив президент США.
Водночас він повторив свої слова про “ненависть між Путіним та Зеленським”.
– Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським – це смішно. Це божевілля. А ненависть – це погана річ. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити, але це станеться, – додав він.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошував главу Кремля Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, однак вважає, що його участь могла б бути корисною.
Водночас прем’єрка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала намір адміністрації президента США.