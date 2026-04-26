В Риме группа радикалов напала на политических активистов, которые несли украинские флаги.

Нападение на активистов с украинскими флагами в Италии

В Риме во время мероприятий к национальному празднику, Дню освобождения, произошло нападение на участников марша, которые несли украинские флаги, пишет Corriere della Sera.

В традиционном антифашистском шествии принимали участие представители разных политических и общественных движений, в том числе активисты +Europa и Radicali Italiani, которые выступали в поддержку тех народов, которые борются за свободу. Они уже традиционно пришли на мероприятие с флагами Украины и Палестины.

Еще до начала марша на них напала группа радикально настроенных активистов организации Cambiare Rotta. Они выкрикивали оскорбительные лозунги, обвиняли участников в “фашизме” и требовали убрать украинские флаги, которые называли “провокацией”.

Во время столкновений нападавшие вырывали флаги, пытались их поджечь, применили перечный спрей и толкались. Пострадали несколько человек, а также правоохранители, которые пытались предотвратить конфликт. Некоторым людям понадобилась медицинская помощь, полиция открыла производство по факту инцидента.

Реакция Украины

В Посольство Украины в Италии отреагировали на инцидент, заявив, что агрессия против людей с украинской символикой неприемлема. Там подчеркнули, что украинский флаг сегодня символизирует борьбу за свободу, демократию и жизнь на фоне войны, которую развязала Россия.

— Сегодня украинский флаг является символом борьбы за свободу, независимость, демократию и человеческую жизнь – против жестокой войны России, величайшей войны со времен Второй мировой войны. Насилие против тех, кто противостоит ежедневным убийствам невинных людей, депортации детей и попыткам России уничтожить независимое государство и его народ, вызывает глубокое возмущение и полное непонимание. Это не должно повториться, – говорится в заявлении.

Реакция Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко осудила эти события, назвав украинский флаг символом народа, который борется за свою свободу против агрессора.

Она подчеркнула, что любые проявления насилия, дискриминации или нетерпимости недопустимы в демократическом обществе.

Мэлони также обратила внимание на другие провокации, которые имели место во время празднований, в частности, на оскорбления, направленные в адрес представителей Еврейской бригады.

Связанные темы:

