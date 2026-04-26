У Римі група радикалів напала на політичних активістів, які несли українські прапори.

Напад на активістів з українськими прапорами в Італії

У Римі під час заходів до національного свята, Дня визволення, стався напад на учасників маршу, які несли українські прапори, пише Corriere della Sera.

У традиційній антифашистській ході брали участь представники різних політичних і громадських рухів, зокрема активісти +Europa та Radicali Italiani, які виступають на підтримку народів, що борються за свободу. Вони вже традиційно прийшла на захід з прапорами України та Палестини.

Ще до початку маршу на них напала група радикально налаштованих активістів із організації Cambiare Rotta. Вони вигукували образливі гасла, звинувачували учасників у “фашизмі” та вимагали прибрати українські прапори, які називали “провокацією”.

Під час сутичок нападники виривали прапори, намагалися їх підпалити, застосували перцевий спрей та штовхалися. Постраждали кілька людей, а також правоохоронці, які втручалися для припинення конфлікту. Частині учасників знадобилася медична допомога, поліція відкрила провадження за фактом інциденту.

Реакція України

У Посольство України в Італії відреагували на подію, заявивши, що агресія проти людей з українською символікою є неприйнятною. Там наголосили, що український прапор сьогодні символізує боротьбу за свободу, демократію та життя на тлі війни, розв’язаної Росією.

– Сьогодні український прапор є символом боротьби за свободу, незалежність, демократію та людське життя – проти жорстокої війни Росії, найбільшої війни з часів Другої світової війни. Насильство проти тих, хто протистоїть щоденним убивствам невинних людей, депортації дітей та спробам Росії знищити незалежну державу та її народ, викликає глибоке обурення та повне нерозуміння. Це не повинно повторитися, – йдеться у заяві.

Реакція Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко засудила ці події, назвавши український прапор символом народу, який бореться за свою свободу проти агресора.

Вона наголосила, що будь-які прояви насильства, дискримінації чи нетерпимості є неприпустимими в демократичному суспільстві. Мелоні також звернула увагу на інші провокації, що мали місце під час святкувань, зокрема на образи, спрямовані на адресу представників Єврейської бригади.

Пов'язані теми:

