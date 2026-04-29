Парад у центрі Москви 9 травня вперше відбудеться без військової техніки з початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомило Міністерство оборони Російської Федерації.

Парад у Москві 9 травня: що відбудеться

За інформацією російського Міноборони, на параді 9 травня на Червоній площі в Москві не буде колон військової техніки.

– У складі пішої колони у параді візьмуть участь військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів та окремих родів військ Збройних сил Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колона військової техніки не братиме участі в параді цьогоріч. За інформацією Міноборони РФ, таке рішення ухвалили через “поточну оперативну обстановку”.

Крім цього, вихованці суворовських військових та нахімовського училищ, а також кадетських корпусів не братимуть участі в параді 9 травня.

Як стверджують в російському Міноборони, під час трансляції параду глядачам покажуть бойову роботу представників усіх видів та родів військ Збройних сил РФ.

Зокрема, продемонструють підрозділи, залучені до війни проти України, екіпажі та розрахунки, які перебувають на бойовому чергуванні на пунктах управління Ракетних військ стратегічного призначення, Повітряно-космічних сил та на кораблях.

Там додали, що під час параду над Червоною площею пролетять літаки російських пілотажних авіагруп, а льотчики штурмовиків Су-25 розфарбують небо Москви в кольори прапора РФ.

Фото: Міноборони Росії

Пов'язані теми:

