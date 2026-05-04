Накануне парада 9 мая в Москве Россия объявила “перемирие” на два дня и одновременно пригрозила ударами по Киеву.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Минобороны РФ.

Что заявила Россия о “перемирии” на 9 мая

В заявлении говорится, что “перемирие” объявляется с 8 по 9 мая в честь празднования победы СССР во Второй мировой войне.

– Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру… Вооруженными Силами Российской Федерации будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, – говорится в сообщении.

Отдельно там отметили, что если Украина решит сорвать российское “празднование”, оккупанты обещают нанести “соответствующий, массированный ракетный удар по центру Киева”.

– Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город, – подытожили в Минобороны РФ.

Реакция СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко, комментируя это заявление россиян, обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин, очевидно, очень переживает за свой парад, поэтому решил “включить информационную машину и от имени Минобороны РФ официально пугать ударами по Киеву”.

– Такое впечатление, что раньше они не наносили ударов по столице Украины, по гражданскому населению. Ежедневно удары по гражданским городам, постоянные атаки, ракеты, дроны запускают по Киеву, убивают людей, детей, и вечно лгут, – подчеркнул Коваленко.

Он напомнил, что Путин может завершить войну и все зависит только от него. Но диктатор постоянно уклоняется от этого и лжет.

Тем временем президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность перемирия с Москвой на 9 мая и риски новых атак РФ на Украину.

По его словам, Киев не получал официальных предложений о “тишине”, а говорить о паузе после массированных обстрелов – несерьезно.

