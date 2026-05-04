Напередодні параду 9 травня у Москві Росія оголосила “перемир’я” на два дні та водночас пригрозила ударами по Києву.

Про це йдеться у заяві, яку опублікувало Міноборони РФ.

Що заявила Росія про “перемир’я” на 9 травня

У заяві сказано, що “перемир’я” оголошується з 8 по 9 травня на честь святкування перемоги СРСР у Другій світовій війні.

– Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад… Збройними Силами Російської Федерації буде вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки святкових заходів, – йдеться у повідомленні.

Окремо там зауважили, що якщо Україна вирішить зірвати російське “святкування”, окупанти обіцяють завдати “відповідного, масованого ракетного удару по центру Києва”.

– Попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно залишити місто, – підсумували в Міноборони РФ.

Реакція РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко, коментуючи цю заяву росіян, звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін, очевидно, дуже переживає за свій парад, тож вирішив “включити інформаційну машину і від імені Міноборони РФ офіційно лякати ударами по Києву”.

– Таке враження, що раніше вони не наносили ударів по столиці України, по цивільному населенню. Щодня удари по цивільних містах, постійні атаки, ракети, дрони запускають по Києву, вбивають людей, дітей, і вічно брешуть, – наголосив Коваленко.

Він нагадав, що Путін може завершити війну і все залежить тільки від нього. Але диктатор постійно ухиляється від цього та бреше.

Тим часом президент Володимир Зеленський прокоментував можливість перемир’я з Москвою на 9 травня та ризики нових атак РФ на Україну.

За його словами, Київ не отримував офіційних пропозицій щодо “тиші”, а говорити про паузу після масованих обстрілів – несерйозно.

Фото: сайт президента Росії

