Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість перемир’я з Москвою на 9 травня та ризики нових атак РФ на Україну.

За його словами, Київ не отримував офіційних пропозицій щодо “тиші”, а говорити про паузу після масованих обстрілів – несерйозно.

Про це український лідер розповів в ексклюзивному коментарі спецкореспонденту, міжнародному оглядачу телеканалу ICTV Володимиру Рунцю.

Що сказав Зеленський про перемир’я з Москвою на 9 травня

Так, Володимир Зеленський у відповідь на запитання про те, чи полетять українські дрони на парад 9 травня в Москві пожартував, що це буде “українська делегація”.

Він розповів, що знає, що американці говорили з росіянами з приводу того, щоб Україна та Росія заключили тимчасове перемир’я на 9 травня, однак уточнив, що з ним офіційно ніхто не зв’язувався і нічого не пропонував.

– Важливо, щоб наша сторона знала, про що вони домовляються. Також важливо, що вони хочуть перемир’я на один день, а перед тим вбивають наших людей. М’яко кажучи, це просто нечесно. Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі та діти, – перерахував президент.

Він наголосив, що перемир’я на один день заради парада в Москві на 9 травня – це “не серйозно”. Зеленський пояснив, що в України свят немає.

– Тобто дати їм свято, а на ранок після дев’ятого вони знов будуть вбивати нас? Ну, будемо дивитись, як все пройде, – підсумував український очільник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані розповів, що Росія може відмовитися від військової техніки на параді 9 травня через побоювання атак дронів над Червоною площею. Він наголосив, що це свідчить про її вразливість.

