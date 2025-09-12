Европейский Союз вызвал глав представительств Российской Федерации и Беларуси в Брюсселе в связи с вторжением российских дронов в воздушное пространство Республики Польша в ночь на 10 сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер, информирует Укринформ.

ЕС вызывает послов РФ и Беларуси: что известно

— Вчера мы вызвали на отдельные встречи посланников России и Беларуси по поводу этого нарушения. Мы выразили решительное осуждение этого нарушения, а также напомнили о том, что Россия продолжает вести войну, а также о том, что они переходят на путь эскалации, что наносит ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, — заявила пресс-секретарь.

Хиппер отметила, что ЕС дал понять, что будет продолжать поддерживать Украину, а также увеличит цену войны для России.

— Наша позиция очень четкая, что было выражено в заявлении 27 членов относительно умышленного нарушения воздушного пространства государства-члена российскими дронами. Мы полностью солидарны с Польшей, — подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Заявление ЕС контрастирует с комментарием президента США Дональда Трампа, который высказал мнение, что нарушение Россией воздушного пространства Польши могло быть ошибкой.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что это ночное вторжение беспилотников не было случайным событием.

Напомним, что в ночь на 10 сентября более 20 российских дронов залетели на территорию Польши.

