Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о росте напряженности в международных альянсах, в частности с США.

Об этом Кир Стармер заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Армении.

Стармер о напряжении в отношениях с США

По словам британского премьера, альянсы, на которые ранее опирались западные страны, сейчас находятся не в том состоянии, которого от них ожидают.

Он признал, что в международных союзах возросла напряженность, и подчеркнул необходимость открыто говорить об этих проблемах.

— Мы не можем отрицать, что некоторые альянсы, на которые мы привыкли полагаться, не находятся в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть. В альянсах больше напряженности, чем должно было бы быть, и поэтому очень важно, чтобы мы это осознали, — сказал Стармер.

Он подчеркнул, что Европа должна увеличить расходы на оборону. По его словам, континент отставал в этом вопросе в течение многих лет, поэтому сейчас необходимо усиливать собственные возможности.

Стармер также отметил, что в НАТО должен быть более сильный европейский компонент.

Кроме того, премьер связал напряженность в отношениях с глобальными конфликтами, в частности войной в Украине и ситуацией вокруг Ирана.

По его мнению, эти события меняют баланс сил и влияют на взаимодействие между союзниками.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разрыв между США и НАТО начался из-за разногласий с союзниками, в частности по Гренландии.

Он также неоднократно критиковал страны альянса и заявлял, что США могут обойтись без НАТО.

Кроме того, союзники отказались поддержать американскую операцию в Иране, аргументируя это тем, что это «не их война».

Источник : Sky News

