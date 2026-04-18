В Российской Федерации рассматривают три возможных сценария дальнейшего развития полномасштабной войны против Украины. Многое зависит от наступательных попыток России и ее экономического положения, а также от того, какие именно группы влияния внутри российских элит в окружении кремлевского диктатора Владимира Путина будут оказывать на него наибольшее влияние.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в эфире Радио Хартия.

Что предусматривает первый сценарий: война до 2028 года

Согласно анализу Центра противодействия дезинформации при СНБО, политическое руководство России настраивается на длительную войну против Украины, рассчитанную еще на несколько лет.

Как отметил Коваленко, россияне будут корректировать этот сценарий в зависимости от результатов весенне-летней наступательной кампании, которую они фактически уже начали на границе Харьковской и Сумской областей, где пытаются оттянуть часть украинских сил.

По его словам, Россия сосредотачивает основные силы на Востоке Украины и стягивает резервы на Запорожское направление.

По мнению Коваленко, если диктатор Путин решит изнурять украинцев длительной войной еще как минимум два года, то российским властям не избежать решения о новой волне частичной или всеобщей мобилизации, особенно учитывая интенсивность потерь.

Что предусматривает второй сценарий: замораживание войны

Некоторые представители российских элит, стремясь восстановить деловые связи и снять санкционные ограничения, продвигают идею замораживания войны.

Как отметил Коваленко, они рассчитывают на заключение выгодных контрактов с Западом, в частности с США, но такой дипломатический маневр станет возможным только после того, как Кремль оценит результаты своей военной кампании летом.

– То есть летнее наступление в любом случае они будут проводить в надежде захватить Донбасс. После чего возможно замораживание, если выберут этот сценарий, – утверждает руководитель Центра противодействия дезинформации.

Что предусматривает третий сценарий: противостояние с ЕС

Гибридный сценарий агрессии против стран Балтии может включать атаки беспилотниками и рейды диверсионно-штурмовых групп. В России считают, что в ответ на такие провокации ни Турция, ни США не решатся на полномасштабное применение военной силы в рамках НАТО.

Как отметил Коваленко, если россияне увидят, что реакции со стороны НАТО нет, то могут нанести удары по территории Германии или других стран Европейского Союза, где расположены оборонные предприятия.

Однако Российской Федерации понадобится дополнительная мобилизация, чтобы реализовать третий сценарий войны против Украины, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации.

По его мнению, Кремль не сможет вести войну на два фронта, имея только наемников.

Кроме того, все сценарии зависят от состояния российской экономики, действий союзников, единства НАТО и введения санкций против РФ.

Как утверждает Коваленко, существует риск, что США и Турция останутся в стороне в случае нападения на одного из членов НАТО. В таких обстоятельствах Европа вынуждена развивать собственную систему обороны, подчеркнул он, полагаясь исключительно на собственные ресурсы.

