В четверг, 26 февраля, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон встретилась с законодателями, которые пытались расспросить ее о прошлых связях ее семьи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает CNN.

Показания Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном: детали

Отмечается, что Хиллари Клинтон настаивает на том, что она не располагает информацией о преступной деятельности покойного осужденного сексуального преступника.

Беседа с законодателями Комитета по надзору Палаты представителей за закрытыми дверями длилась шесть с половиной часов.

Клинтон заявила, что она “ответила на каждый их вопрос как можно полнее, исходя из того, что знала”. По ее словам, она никогда не встречалась с Эпштейном и не общалась с ним.

– Я не знаю, сколько раз мне пришлось повторять: я не знала Джеффри Эпштейна, – сказала она журналистам.

В то же время Клинтон признала, что знает Гислен Максвелл, которую осудили в связи с преступлениями Эпштейна, как “случайную знакомую”, и что Максвелл “пришла как гостья, то есть как “плюс один”, кто-то приглашенный” на свадьбу ее дочери Челси Клинтон в 2010 году.

Бывшая госсекретарь раскритиковала Республиканскую партию за отказ провести публичные слушания, что заставило ее затем описать произошедшее для представителей СМИ.

Эти показания экс-госсекретарь давала в Нью-Йорке, недалеко от своего места жительства с бывшим президентом Биллом Клинтоном. Они являются одним из самых громких интервью в рамках расследования дела Эпштейна, которое проводит возглавляемый республиканцами комитет.

Это произошло после того, как оба Клинтона решительно отказались давать показания по делу, которое они назвали заговором республиканцев против них. Однако супруги изменили курс, столкнувшись с перспективой быть обвиненными в уголовном неуважении к Конгрессу. Билл Клинтон должен дать показания в пятницу.

С самого начала показания были спорным и предвзятым делом. В своем вступительном слове Клинтон спросила законодателей, почему комитет, возглавляемый республиканцами, не допросил других лиц, связанных с Эпштейном, включая президента Дональда Трампа. Позже рассмотрение дела пришлось ненадолго приостановить после того, как консервативный подкастер Бенни Джонсон опубликовал на X фотографию с интервью, которое, по мнению демократов, было нарушением правил Палаты представителей. Изображение, по словам Джонсона, предоставила представительница-республиканка Лорен Боберт.

Выступая перед журналистами во время перерыва, демократы раскритиковали республиканцев из-за этого эпизода и призвали допустить представителей СМИ в комнату для допросов.

– Мы наблюдаем невероятно несерьезное клоунское шоу показаний, где члены Конгресса и Республиканской партии больше озабочены тем, чтобы получить фотографию государственного секретаря Клинтон, чем узнать правду и привлечь кого-то к ответственности, – сказал представитель Демократической партии от Аризоны Яссамин Ансари.

Сама же Хиллари Клинтон назвала этот инцидент “очень тревожным”.

Хотя показания не проводились публично, член Палаты представителей Джеймс Комер, председатель Комитета по надзору Палаты представителей, заявил, что попытается опубликовать видеозапись в течение следующих 24 часов.

Республиканец из Кентукки сказал, что дискуссия была “продуктивной” и что он “многое узнал”, но Хиллари Клинтон часто перенаправляла вопросы своему мужу, говоря: “Я не знаю, вам придется спросить моего мужа” более десятка раз.

“У нас завтра много вопросов к ее мужу”, — сказал Комер.

На вопрос CNN, уверена ли она, что ее муж не знал о преступлениях Эпштейна, Хиллари Клинтон ответила: “Да”. Их отношения, по ее словам, закончились за несколько лет до того, как стало известно о преступной деятельности Эпштейна.

Конгрессмен Роберт Гарсия, ведущий демократ в комитете, заявил, что Клинтон полностью сотрудничает с допросом и комитетом, и отвечает на вопросы с полной уверенностью и добросовестно. Он отказался предоставить подробности, призывая республиканцев быстро обнародовать полное видео допроса.

Республиканцы настаивают на том, что показания Клинтонов жизненно важны для их расследования, и отмечают, что ни Билл, ни Хиллари не ответили на подробные запросы об их связях с Эпштейном.

– Это двухпартийное расследование. У американского народа много вопросов. Насколько мне известно, Клинтоны не ответили на очень многие вопросы, если вообще ответили, относительно своих знаний или участия в делах Эпштейна и Максвелла, – сказал Комер.

Республиканская представительница из Южной Каролины Нэнси Мейс заявила на брифинге для прессы после показаний, что Клинтон “ответила на каждый вопрос каждого члена палаты”.

Во время интервью она задала Клинтон ряд вопросов о ее муже, в частности о том, имела ли бывшая первая леди какие-то чувства по поводу того, что молодые женщины делают ему массаж, сообщил источник, наблюдавший за показаниями. Клинтон ответила, что не будет размышлять о событиях, на которых она не присутствовала, чтобы иметь по этому поводу какие-то чувства.

Билла Клинтона никогда не обвиняли правоохранительные органы в каких-либо правонарушениях, связанных с Эпштейном, а его представитель неоднократно заявлял, что он разорвал связи еще до ареста Эпштейна по федеральным обвинениям в 2019 году и не знал ни о каких преступлениях.

Журналисты писали, что бывший президент по меньшей мере 16 раз летал на частном самолете Эпштейна, а его фотографии есть в делах Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции, вместе с женщинами в джакузи, а также с Максвеллом.

На показаниях Хиллари Клинтон сопровождали ее адвокаты, которые тщательно прорабатывали детали того, какие вопросы могут быть затронуты во время допроса.

Даже место для дачи показаний, родной город Клинтонов, Чаппакуа, было согласовано между адвокатом Клинтонов Дэвидом Кендаллом и Комером в надежде избежать унижения и создания прецедента, что бывшего президента вызывают на Капитолийский холм для допроса.

Клинтоны и члены Комитета по надзору Палаты представителей согласовали пять тем для показаний, как сообщил CNN человек, знакомый с соглашением.

Это были:

вероятное ненадлежащее управление расследованием федерального правительства в отношении Эпштейна и Максвелл;

обстоятельства и дальнейшее расследование смерти Эпштейна в 2019 году;

способы, которыми федеральное правительство может эффективно бороться с сетями торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации;

как Эпштейн и Максвелл пытались завоевать расположение, чтобы защитить свою незаконную деятельность;

и потенциальные нарушения правил этики, связанные с избранными должностными лицами.

Те, кто пережил насилие со стороны Эпштейна, и адвокаты, которые их представляют, сообщили CNN, что считают важным, чтобы Клинтоны, и особенно бывший президент, дали показания. В интервью они подчеркнули, что присутствие лица в файлах Эпштейна и их сотрудничество с Конгрессом не свидетельствуют о правонарушениях.

Хиллари Клинтон заявила, что ближе к концу слушаний законодатели от Республиканской партии спрашивали о НЛО и Пиццагейт – теории заговора, которая приобрела популярность в последние дни перед президентскими выборами в США в 2016 году. Речь идет о “сети педофилов”, которые якобы управляли пиццерией в Вашингтоне, округ Колумбия.

По ее словам, допрос был “достаточно необычным”.

Напомним, 18 ноября 2025 года Палата представителей американского Конгресса подавляющим большинством голосов проголосовала за обнародование материалов по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

Тогда соответствующий законопроект направили в Сенат США. Уже 20 ноября американский президент Дональд Трамп подписал закон.

А 20 декабря Министерство юстиции США обнародовало часть документов, связанных с делом Эпштейна.

