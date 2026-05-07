Федеральний суд у Нью-Йорку розсекретив документ, який роками залишався прихованим у матеріалах справи проти Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє The New York Times.

Передсмертна записка Джеффрі Епштейна: що відомо

У записці, яку пов’язують із Джеффрі Епштейном, той різко критикує розслідування проти себе та ставить під сумнів висунуті звинувачення.

— Вони розслідували мою справу місяцями — нічого не знайшли! — написав він.

Далі Епштейн зазначає, що обвинувачення стосуються подій багаторічної давнини, і натякає на власне рішення щодо подальших дій.

— Це розкіш — мати можливість самому обрати час, коли попрощатися… Що ви хочете, щоб я зробив? Розридався? Не смішно, не варте того, — додав він.

За даними медіа, записку нібито виявили ще в липні 2019 року.

Її знайшов однокамерник Джеффрі Епштейна після того, як того виявили непритомним із тканиною на шиї. Тоді він вижив, однак вже за кілька тижнів його знайшли мертвим у камері виправного центру на Мангеттені.

Документ тривалий час залишався засекреченим і не публікувався навіть після масштабного розкриття матеріалів справи.

Оприлюднити записку вирішив Федеральний суд у Вайт-Плейнсі після клопотання журналістів.

Нагадаємо, що Джеффрі Епштейн — американський фінансист, засуджений за сексуальні злочини та підозрюваний у створенні масштабної мережі сексуальної експлуатації.

Розслідування показали, що він роками організовував схеми вербування жінок, зокрема з країн Східної Європи, та переміщував їх між різними країнами.

Зокрема, за даними журналістських розслідувань, жінок розміщували у квартирах у престижних районах Лондона. Вони проживали там за рахунок Джеффрі Епштейна, але згодом заявляли про насильство та примус.

