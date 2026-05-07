Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние мирные переговоры являются “нецелесообразными”, пока Украина не выведет войска из подконтрольной ей части Донбасса.

Об этом пишут российские СМИ.

— Все понимают, в частности, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, военные действия будут приостановлены, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования, — заявил помощник российского диктатора.

Он добавил, что “сейчас ожидается этот шаг от Киева”, в частности от президента Владимира Зеленского.

Все остальное, по словам Ушакова, является “пустой тратой времени”.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что этим заявлением Ушакова Россия признает нежелание завершать войну.

— Россия официально признала устами Ушакова, что не планирует завершать войну, поскольку Украина отказывается покинуть свою территорию (а Россия требовала выхода из Донбасса), — отметил он.

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий прокомментировал заявление Ушакова о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области в качестве условия продолжения мирных переговоров.

— Для тех, кто знает русский язык, это настоящая фрейдистская оговорка со стороны помощника Путина: он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия “приостановились”, а не “остановились”. Явное признание: Москва стремится к передышке, а не к миру. Лжецы разоблачены, – написал он в сети Х.

В этом году Украина уже провела несколько раундов переговоров с представителями США и России.

Стороны не смогли договориться даже о прекращении огня, поскольку Россия требует передачи неоккупированной части Донбасса, на что Киев не соглашается.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров 7 мая проведет ряд встреч с представителями президента США.

Стороны, в частности, обсудят вопросы освобождения украинских пленных из РФ и активизацию дипломатического процесса.

