Секретарь СНБО Рустем Умеров 7 мая проведет ряд встреч с представителями президента США.

Стороны обсудят вопросы освобождения украинских пленных из РФ и активизацию дипломатического процесса.

Об этом сегодня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Умеров встретится с представителями Трампа

— Доклад Рустема Умерова. Секретарь СНБО Украины сегодня проведет ряд встреч с представителями президента Соединенных Штатов, — отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что стороны определили основные задачи, среди которых приоритетным является гуманитарное направление.

— Надеемся, что удастся провести новый этап освобождения пленных. Второе – активизация дипломатического процесса, — добавил глава государства.

Президент также отметил, что между Украиной и американской стороной продолжается постоянная коммуникация.

Кроме того, известно о “соответствующем общении партнеров с российской стороной”.

— Третье — есть несколько конкретных поручений по вопросам безопасности для секретаря СНБО относительно нашего сотрудничества с Америкой. По итогам сегодняшних встреч ожидаю подробный доклад, — подытожил Зеленский.

Напомним, руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко заявил, что с начала полномасштабного вторжения в российском плену находятся более тысячи украинцев.

По его словам, среди пленных есть как военные, так и гражданские лица, оказавшиеся в зоне продвижения российских войск в начале вторжения.

