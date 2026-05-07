В ночь на 7 мая российские войска продолжили атаки по Украине.

Под ударами оказался Днепр, где зафиксировано попадание в жилую застройку, пожар и пострадавших.

Параллельно продолжаются важные международные процессы — готовятся новые контакты между Украиной и США, звучат заявления об объемах помощи, а также обостряется ситуация вокруг Ормузского пролива.

Сейчас смотрят

В то же время в мире обсуждают и курьезный случай — в США сотрудница банка не поверила Папе Римскому, который пытался изменить свои данные по телефону.

Подробнее об этих и других событиях ночи 7 мая — в подборке Фактов ICTV.

Атака на Днепр

В ночь на 7 мая прогремели взрывы в Днепре в результате вражеской атаки.

По предварительным данным, один из ударов пришелся по жилому дому — в пятиэтажке загорелась квартира. Огонь быстро распространился, однако спасатели смогли его ликвидировать.

Также повреждены соседние дома и автомобили, припаркованные рядом.

В результате атаки пострадали два человека — 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина. Обоим оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Окончательные масштабы разрушений уточняются.

Возможный визит Умерова в США

Секретарь СНБО Рустем Умеров может отправиться в США для проведения переговоров с представителями американской стороны.

По предварительной информации, встречу планируют провести в Майами со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Это может стать первым контактом после паузы в диалоге.

Ожидается, что стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию войны и координацию позиций. В то же время источники отмечают, что переговорный процесс сейчас находится в сложной фазе.

Блинкен о поддержке Украины

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейские партнеры предоставляют Украине даже больше финансовой помощи, чем Соединенные Штаты.

По его словам, на каждый доллар американской поддержки союзники из Европы направляют примерно полтора доллара.

Он подчеркнул, что такая статистика опровергает распространенные заявления о якобы односторонней помощи США, а также демонстрирует общую ответственность партнеров.

Отдельно Блинкен отметил, что значительная часть американских средств фактически остается в экономике США — через производство вооружения и пополнение запасов.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Иран заявил о возможности восстановления безопасного прохождения судов через Ормузский пролив после приостановления американской операции Project Freedom.

По информации иранской стороны, транзит возможен по новым правилам, которые могут предусматривать дополнительный контроль и даже оплату за проход.

В то же время международные партнеры выражают обеспокоенность, ведь такие действия могут противоречить нормам морского права и создать опасный прецедент.

Ситуация в регионе остается напряженной — в заливе до сих пор находятся тысячи судов, а дальнейшие решения сторон могут повлиять на глобальные рынки.

Курьез с Папой Римским в банке

Лев XIV оказался в центре курьезной ситуации при попытке изменить свои банковские данные.

По информации СМИ, понтифик, который до избрания был известен как Роберт Фрэнсис Прево, позвонил в банк в США, чтобы обновить контактную информацию.

Несмотря на то, что он правильно ответил на все вопросы службы безопасности, сотрудница учреждения отказалась вносить изменения дистанционно и настояла на личном присутствии клиента.

Когда он уточнил, что является Папой Римским, это не убедило сотрудницу — она завершила разговор.

В конце концов вопрос удалось решить через другие контакты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1534-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.