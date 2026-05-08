Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец сообщил, что во время визита в Москву Фицо планирует передать Путину послание от президента Украины.

Об этом пишет Tasr.

Фицо может передать Путину послание от Зеленского

Также представитель словацкого МИД отметил, что Фицо может получить от Путина “ценную информацию” о том, как российский диктатор видит усилия по прекращению войны.

Ожидается, что Фицо посетит Москву 9 мая и проведет встречу с Владимиром Путиным, однако не будет участвовать в военном параде.

В Офисе президента отреагировали на информацию о намерении премьер-министра Словакии Роберта Фицо передать российскому диктатору послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил Европейской правде советник президента Украины Дмитрий Литвин.

По его словам, во время встречи Зеленского и Фицо речь шла о “дипломатических позициях и перспективах”.

— И, в частности, премьер Фицо спросил – на что настроена Украина? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе Фицо и будет общаться, – рассказал Литвин.

Напомним, 4 мая Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване во время саммита Европейского политического сообщества.

