Зеленский в Ереване встретился с Фицо: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване во время саммита Евросообщества.
Об этом глава государства сообщил в понедельник, 4 мая.
Встреча Зеленского и Фицо в Ереване: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ереван 4 мая провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
I met with the Prime Minister of Slovakia, @RobertFicoSVK, in Yerevan. Ukraine is open to constructive dialogue with Slovakia and is interested in developing strong relations.
We discussed cooperation across various areas and holding a government meeting in the format of an… pic.twitter.com/ZaWAiDKZm5
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026
— Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений, — отметил Зеленский.
Стороны обсудили сотрудничество в различных областях, а также подготовку к проведению заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.
Отдельно речь шла об организации взаимных визитов в Киев и Братиславу — команды лидеров будут работать над согласованием графика.
В ходе встречи также подняли вопросы европейской интеграции Украины.
Зеленский подчеркнул, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и готова содействовать этому процессу.
Президент также поблагодарил словацкую сторону за поддержку на пути Украины к членству в ЕС.
Напомним, о встрече в Ереване президент Украины и премьер-министр Словакии договорились 2 мая во время телефонного разговора.
В этот день, 4 мая, в столице Армении прошел саммит Европейского политического сообщества.
Кроме того, Фицо отметил, что любое мирное урегулирование войны России против Украины не может быть достигнуто без участия и согласия украинской стороны.