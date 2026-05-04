Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване во время саммита Евросообщества.

Об этом глава государства сообщил в понедельник, 4 мая.

Встреча Зеленского и Фицо в Ереване: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ереван 4 мая провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

I met with the Prime Minister of Slovakia, @RobertFicoSVK, in Yerevan. Ukraine is open to constructive dialogue with Slovakia and is interested in developing strong relations. We discussed cooperation across various areas and holding a government meeting in the format of an… pic.twitter.com/ZaWAiDKZm5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

— Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений, — отметил Зеленский.

Стороны обсудили сотрудничество в различных областях, а также подготовку к проведению заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

Отдельно речь шла об организации взаимных визитов в Киев и Братиславу — команды лидеров будут работать над согласованием графика.

В ходе встречи также подняли вопросы европейской интеграции Украины.

Зеленский подчеркнул, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и готова содействовать этому процессу.

Президент также поблагодарил словацкую сторону за поддержку на пути Украины к членству в ЕС.

Напомним, о встрече в Ереване президент Украины и премьер-министр Словакии договорились 2 мая во время телефонного разговора.

В этот день, 4 мая, в столице Армении прошел саммит Европейского политического сообщества.

Кроме того, Фицо отметил, что любое мирное урегулирование войны России против Украины не может быть достигнуто без участия и согласия украинской стороны.

