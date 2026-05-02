Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС — разговор Зеленского и Фицо
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Словакии Робертом Фицо.
- Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Словакией.
Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Переговоры Зеленского и Фицо: что известно
Во время разговора Владимир Зеленский отметил важность сильных и стабильных отношений между Украиной и Словакией. Роберт Фицо поддержал такой подход и отметил интерес Братиславы к развитию сотрудничества с Киевом.
Отдельно стороны обсудили европейскую интеграцию Украины.
Премьер-министр Словакии подтвердил поддержку членства Украины в Европейском Союзе, отметив важность стабильности и демократического развития страны.
— Я подтвердил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС, поскольку Словакия желает, чтобы Украина как наш сосед была стабильной и демократической страной, — заявил Роберт Фицо.
Лидеры также обменялись приглашениями посетить Киев и Братиславу и договорились рассмотреть возможность личной встречи в ближайшее время. Их команды будут работать над согласованием графиков.
Напомним, в конце февраля Роберт Фицо вместе с главой венгерского МИД Петером Сийяртом заявили, что Словакия и Венгрия прекращают поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода Дружба.
Позже премьер-министр Словакии объявил, что если Украина не возобновит поставки российской сырой нефти через трубопровод Дружба до 23 февраля, Словакия прекратит аварийную поставку электроэнергии в Украину.
В начале марта словацкое правительство одобрило проект о расторжении контракта на экстренные поставки электроэнергии в Украину.
Несмотря на такое решение в Укрэнерго и словацкой компании SEPS отмечали, что это не поставит под угрозу стабильность украинской энергосистемы.