Державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець повідомив, що під час візиту до Москви Фіцо планує передати Путіну послання від українського президента.

Про це пише Tasr.

Фіцо може передати Путіну послання від Зеленського

Також представник словацького МЗС зазначив, що Фіцо може отримати від Путіна “цінну інформацію” щодо того, як російський диктатор бачить зусилля з припинення війни.

Очікується, що Фіцо відвідає Москву 9 травня та проведе зустріч із Володимиром Путіним, однак не братиме участі у військовому параді.

В Офісі президента відреагували на інформацію про намір прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо передати російському диктатору послання від президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив Європейській правді радник президента України Дмитро Литвин.

За його словами, під час зустрічі Зеленського та Фіцо йшлося про “дипломатичні позиції та перспективи”.

– І зокрема прем’єр Фіцо спитав – на що Україна налаштована? Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватись, – розповів Литвин.

Нагадаємо, 4 травня Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Єревані під час саміту Європейської політичної спільноти.

