Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви, де поклав вінок до меморіалу Могила невідомого солдата біля Кремля.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik N.

Візит Фіцо в Москву: що відомо

Роберт Фіцо наголосив, що для нього важливими є “нормальні відносини” між Словаччиною та Росією.

Словацький прем’єр заявив російським журналістам, що планує обговорити з Володимиром Путіним низку практичних питань.

– У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. Я, отже, належу до того стада. Я кажу це скрізь, тому не маю проблем сказати це й тут – я є противником єдиної обов’язкової думки. Такий підхід є дуже неправильним, – заявив Фіцо.

Прем’єр-міністр Словаччини розповів, що під час поїздки до Москви він хоче передати послання від європейських політиків.

– Кілька людей були зацікавлені в цій поїздці, — сказав він.

Головною метою свого візиту словацький прем’єр назвав “діалог”.

– Це ключове слово – ми повинні розмовляти та зустрічатися, – сказав він.

Роберт Фіцо також зазначив, що підтримує будь-яку форму припинення вогню.

– Я хочу висловити свою віру в те, що ми наближаємося до кінця російсько-українського конфлікту, – зазначив він.

Раніше державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець повідомив, що під час візиту до Москви Фіцо планує передати Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

В Офісі президента України прокоментували інформацію про намір Фіцо передати Путіну послання від Зеленського.

