Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса с летальными случаями, прибыл на испанский остров Тенерифе.

Об этом сообщает Reuters.

Пассажиров лайнера начали эвакуировать на Тенерифе

В воскресенье, 10 мая, власти Испании начали высадку пассажиров круизного лайнера MV Hondius, который стоял на якоре у острова Тенерифе после вспышки хантавируса на борту.

Первыми с корабля эвакуировали граждан Испании. Их небольшими группами перевозили на лодках в порт, после чего автобусами доставляли в аэропорт.

Пассажиров без симптомов болезни должны доставить специальным военным самолетом в Мадрид, где они будут проходить карантин и медицинское наблюдение без контакта с общественностью.

После испанцев эвакуацию будут проходить граждане Нидерландов, Германии, Бельгии, Греции, а также пассажиры из Франции, Великобритании, США и других стран.

ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин

Европейские органы здравоохранения официально признали всех пассажиров MV Hondius контактами высокого риска.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что людей без симптомов будут репатриировать в их страны специальными рейсами, а не обычными коммерческими самолетами.

В то же время Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ввести для пассажиров 42-дневный карантин, начиная с воскресенья.

В ВОЗ отметили, что, хотя риск для широкого населения пока остается низким, все пассажиры считаются потенциальными контактами из-за опасности распространения инфекции.

Что известно о вспышке хантавируса на лайнере

По данным ВОЗ, по меньшей мере восемь человек, которые находились на судне, заболели.

Три человека умерли — супруги из Нидерландов и гражданин Германии.

В шести случаях заражение хантавирусом уже подтверждено лабораторно, еще два случая остаются под подозрением.

Судно направлялось в Испанию с побережья Кабо-Верде после того, как ВОЗ и Евросоюз попросили организовать эвакуацию пассажиров.

На борту работали медицинские эксперты, которые проверяли санитарное состояние корабля. По официальным данным, грызунов на судне не обнаружили.

В испанском Министерстве здравоохранения отметили, что ежегодно в Европу прибывают сотни круизных судов из регионов, где распространен хантавирус, однако подобных вспышек ранее не фиксировали.

Что такое хантавирус

Хантавирус — это опасная инфекция, которая обычно передается человеку от грызунов.

В редких случаях возможна также передача вируса от человека к человеку.

Болезнь может вызвать тяжелые поражения легких, почек и внутренние кровотечения.

Среди основных симптомов — высокая температура, сильная головная боль, тошнота, боль в спине, проблемы с дыханием и почечная недостаточность.

В сложных случаях хантавирус может приводить к легочному синдрому, отеку легких и смерти.

