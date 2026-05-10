Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого стався спалах хантавірусу з летальними випадками, прибув до іспанського острова Тенерифе.

Про це повідомляє Reuters.

Пасажирів лайнера почали евакуювати на Тенерифе

У неділю, 10 травня, влада Іспанії розпочала висадку пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, який стояв на якорі біля острова Тенерифе після спалаху хантавірусу на борту.

Першими з корабля евакуювали громадян Іспанії. Їх невеликими групами перевозили човнами до порту, після чого автобусами доставляли до аеропорту.

Пасажирів без симптомів хвороби мають доправити спеціальним військовим літаком до Мадрида, де вони проходитимуть карантин та медичне спостереження без контакту з громадськістю.

Після іспанців евакуацію проходитимуть громадяни Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Греції, а також пасажири з Франції, Великої Британії, США та інших країн.

ВООЗ рекомендувала 42-денний карантин

Європейські органи охорони здоров’я офіційно визнали всіх пасажирів MV Hondius контактами високого ризику.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) повідомив, що людей без симптомів репатріюватимуть до їхніх країн спеціальними рейсами, а не звичайними комерційними літаками.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала запровадити для пасажирів 42-денний карантин, починаючи з неділі.

У ВООЗ наголосили, що, хоча ризик для широкого населення наразі залишається низьким, усі пасажири вважаються потенційними контактами через небезпеку поширення інфекції.

Що відомо про спалах хантавірусу на лайнері

За даними ВООЗ, щонайменше вісім людей, які перебували на судні, захворіли.

Троє людей померли — подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини.

У шести випадках зараження хантавірусом уже підтверджене лабораторно, ще два випадки залишаються під підозрою.

Судно прямувало до Іспанії з узбережжя Кабо-Верде після того, як ВООЗ та Євросоюз попросили організувати евакуацію пасажирів.

На борту працювали медичні експерти, які перевіряли санітарний стан корабля. За офіційними даними, гризунів на судні не виявили.

В іспанському Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що щороку до Європи прибувають сотні круїзних суден із регіонів, де поширений хантавірус, однак подібних спалахів раніше не фіксували.

Що таке хантавірус

Хантавірус — це небезпечна інфекція, яка зазвичай передається людині від гризунів.

У рідкісних випадках можливе також передання вірусу від людини до людини.

Хвороба може викликати тяжкі ураження легень, нирок та внутрішні кровотечі.

Серед основних симптомів — висока температура, сильний головний біль, нудота, біль у спині, проблеми із диханням та ниркова недостатність.

У складних випадках хантавірус може призводити до легеневого синдрому, набряку легень та смерті.

