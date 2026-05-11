Поездка, которая должна была стать обычным круизом по Атлантике с отдыхом, океаном и новыми впечатлениями, внезапно пошла совсем не по плану. На борту лайнера MV Hondius были выявлены случаи инфекционного заболевания — хантавируса.

Вспышка инфекции на борту MV Hondius: украинцы остаются в экипаже

После фиксации вспышки хантавирусной инфекции на круизном лайнере MV Hondius большинство украинцев из команды судна продолжат выполнять служебные обязанности. Речь идет о четырех из пяти граждан Украины, которые остаются на борту, чтобы обеспечить бесперебойный переход судна в Нидерланды.

По прибытии в порт их планируют направить на медицинское обследование и обязательный карантин.

Пятого члена экипажа из Украины решено эвакуировать отдельно специальным рейсом в Нидерланды. Консульские службы поддерживают с ним постоянный контакт и контролируют его состояние и перемещения.

В Министерстве иностранных дел сообщают, что на данный момент ни у одного из украинских граждан симптомов заболевания не выявлено.

Ситуация находится под наблюдением Департамента консульской службы МИД Украины, а также дипломатических представительств в Нидерландах и Испании, включая консульство в Малаге. Украинские ведомства координируют действия с международными партнерами и следят за развитием событий.

Хантавирус: карта заражения

Вспышка хантавируса была зафиксирована на борту судна MV Hondius, находившегося в акватории Атлантического океана. Инцидент сопровождался случаями летального исхода среди пассажиров. В настоящее время карта распространения хантавируса охватывает как Евразию, так и Америку.

На данный момент зафиксировано 6 подтвержденных случаев заражения. При этом сообщается о 3 летальных исходах. Кроме того, инфекция уже обнаружена в 6 странах.

Если анализировать карту распространения хантавируса на украинском языке, то в базе данных есть еще 8 подозрений на заражение, которые в настоящее время находятся на этапе проверки и уточнения диагноза.

Первые сигналы о проблеме появились после того, как часть людей на судне начала жаловаться на серьезные респираторные симптомы. Впоследствии один из случаев хантавирусной инфекции был лабораторно подтвержден — пациента эвакуировали в больницу в Южной Африке.

После инцидента испанская сторона организовала эвакуацию пассажиров, когда лайнер стоял вблизи острова Тенерифе. Первыми на берег доставляли граждан Испании, которых транспортировали на лодках, а затем — на автобусах в аэропорт.

Лиц без симптомов планировали отправить в Мадрид военным самолетом для прохождения карантина и медицинского наблюдения. Эвакуацию иностранцев из других стран, в частности Германии, Бельгии, Греции, Франции, Великобритании и США, организуют поэтапно.

Что известно о хантавирусе

Хантавирусы передаются человеку преимущественно от грызунов и могут вызывать тяжелые поражения дыхательной системы. Передача от человека к человеку происходит крайне редко и не является типичной для этого вида инфекций.

Всемирная организация здравоохранения оценивает риск глобального распространения как низкий, однако продолжает мониторинг совместно со странами, участвующими в расследовании и эвакуационных мероприятиях.

