Четверо из пяти украинцев, входящих в экипаж круизного лайнера MV Hondius, останутся на судне для обеспечения его перехода в Нидерланды после вспышки хантавируса.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Хантавирус на лайнере Hondius: что известно об украинских членах экипажа

После обнаружения вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius четверо украинских членов экипажа продолжат работу на судне и будут участвовать в его перегоне в Нидерланды.

По прибытии в порт их планируют направить в медицинское учреждение для прохождения карантина.

Еще одного украинца эвакуируют отдельным спецрейсом в Нидерланды.

Консульские службы Украины поддерживают с ним постоянную связь.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что в настоящее время признаков заболевания у граждан не обнаружено.

Ситуация находится на контроле Департамента консульской службы МИД, а также украинских посольств в Нидерландах и Испании и консульства в Малаге.

Напомним, вспышку хантавируса зафиксировали на борту круизного лайнера MV Hondius, который находился в районе Атлантического океана.

Инцидент сопровождался несколькими летальными случаями среди пассажиров.

Первые сообщения о проблемах со здоровьем появились после того, как часть пассажиров начала жаловаться на тяжелые респираторные симптомы. Впоследствии был подтвержден случай хантавируса у одного из пациентов, эвакуированного в больницу в Южной Африке.

В воскресенье, 10 мая, испанские власти приступили к эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, находившегося на якоре возле Тенерифе.

Первыми судно покинули граждане Испании — их небольшими группами доставляли на лодках на берег, после чего автобусами перевозили в аэропорт.

Пассажиров без симптомов инфекции планировали отправить в Мадрид специальным военным самолетом, где они будут проходить карантин и медицинское наблюдение.

Эвакуация других иностранных граждан, включая Германию, Бельгию, Грецию, а также Францию, Великобританию и США, должна состояться на следующих этапах.

Хантавирусы обычно передаются человеку от грызунов и могут вызвать тяжелые поражения дыхательной системы. В редких случаях возможна ограниченная передача между людьми, однако такие ситуации считаются нетипичными.

Всемирная организация здравоохранения оценивает риск масштабного распространения инфекции как низкий, однако продолжает мониторинг ситуации вместе со странами, вовлеченными в расследование и эвакуационные мероприятия.

