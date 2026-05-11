Вспышка хантавируса: что ожидает пятерых украинцев на борту круизного лайнера
Четверо из пяти украинцев, входящих в экипаж круизного лайнера MV Hondius, останутся на судне для обеспечения его перехода в Нидерланды после вспышки хантавируса.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
После обнаружения вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius четверо украинских членов экипажа продолжат работу на судне и будут участвовать в его перегоне в Нидерланды.
По прибытии в порт их планируют направить в медицинское учреждение для прохождения карантина.
Еще одного украинца эвакуируют отдельным спецрейсом в Нидерланды.
Консульские службы Украины поддерживают с ним постоянную связь.
В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что в настоящее время признаков заболевания у граждан не обнаружено.
Ситуация находится на контроле Департамента консульской службы МИД, а также украинских посольств в Нидерландах и Испании и консульства в Малаге.
Напомним, вспышку хантавируса зафиксировали на борту круизного лайнера MV Hondius, который находился в районе Атлантического океана.
Инцидент сопровождался несколькими летальными случаями среди пассажиров.
Первые сообщения о проблемах со здоровьем появились после того, как часть пассажиров начала жаловаться на тяжелые респираторные симптомы. Впоследствии был подтвержден случай хантавируса у одного из пациентов, эвакуированного в больницу в Южной Африке.
В воскресенье, 10 мая, испанские власти приступили к эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, находившегося на якоре возле Тенерифе.
Первыми судно покинули граждане Испании — их небольшими группами доставляли на лодках на берег, после чего автобусами перевозили в аэропорт.
Пассажиров без симптомов инфекции планировали отправить в Мадрид специальным военным самолетом, где они будут проходить карантин и медицинское наблюдение.
Эвакуация других иностранных граждан, включая Германию, Бельгию, Грецию, а также Францию, Великобританию и США, должна состояться на следующих этапах.
Хантавирусы обычно передаются человеку от грызунов и могут вызвать тяжелые поражения дыхательной системы. В редких случаях возможна ограниченная передача между людьми, однако такие ситуации считаются нетипичными.
Всемирная организация здравоохранения оценивает риск масштабного распространения инфекции как низкий, однако продолжает мониторинг ситуации вместе со странами, вовлеченными в расследование и эвакуационные мероприятия.