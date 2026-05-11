Поїздка, яка мала бути звичайним круїзом Атлантикою, з відпочинком, океаном і новими враженнями, раптово пішла зовсім не за планом. На борту лайнера MV Hondius виявили випадки інфекційного захворювання – хантавірусу.

Що відомо про розповсюдження інфекції та де подивитися карту зараження хантавірусом, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Спалах інфекції на борту MV Hondius: українці залишаються в екіпажі

Після фіксації спалаху хантавірусної інфекції на круїзному лайнері MV Hondius більшість українців із команди судна продовжать виконувати службові обов’язки. Йдеться про чотирьох із п’яти громадян України, які залишаються на борту, щоб забезпечити безперервний перехід судна до Нідерландів.

Після прибуття до порту їх планують направити на медичне обстеження та обов’язковий карантин.

П’ятого члена екіпажу з України вирішено евакуювати окремо спеціальним рейсом до Нідерландів. Консульські служби підтримують із ним постійний контакт і контролюють його стан та переміщення.

У Міністерстві закордонних справ повідомляють, що на цей момент у жодного з українських громадян симптомів захворювання не виявлено.

Ситуація перебуває під наглядом Департаменту консульської служби МЗС України, а також дипломатичних представництв у Нідерландах та Іспанії, включно з консульством у Малазі. Українські установи координують дії з міжнародними партнерами та слідкують за розвитком подій.

Хантавірус: карта зараження

Спалах хантавірусу було зафіксовано на борту MV Hondius, який перебував в акваторії Атлантичного океану. Інцидент супроводжувався випадками летальних наслідків серед пасажирів. Зараз карта розповсюдження хантавірусу включає як Євразію, так і Америку.

Наразі зафіксовано 6 підтверджених випадків інфікування. При цьому повідомляється про 3 летальні випадки. Окрім цього, інфекцію вже виявлено у 6 країнах.

Якщо аналізувати хантавірус карту на українській мові, то у базі даних є ще 8 підозр на зараження, які наразі перебувають на етапі перевірки та уточнення діагнозу.

Перші сигнали про проблему з’явилися після того, як частина людей на судні почала скаржитися на серйозні респіраторні симптоми. Згодом один із випадків хантавірусної інфекції був лабораторно підтверджений — пацієнта евакуювали до лікарні у Південній Африці.

Після інциденту іспанська сторона організувала евакуацію пасажирів, коли лайнер стояв поблизу острова Тенерифе. Першими на берег доставляли громадян Іспанії, яких транспортували човнами, а далі — автобусами до аеропорту.

Осіб без симптомів планували відправити до Мадрида військовим літаком для проходження карантину та медичного нагляду. Евакуацію іноземців із інших країн, зокрема Німеччини, Бельгії, Греції, Франції, Великої Британії та США, організовують поетапно.

Що відомо про хантавірус

Хантавіруси передаються людині переважно від гризунів і можуть спричиняти тяжкі ураження дихальної системи. Передача між людьми трапляється вкрай рідко й не є типовою для цього виду інфекцій.

Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює ризик глобального поширення як низький, однак продовжує моніторинг разом із країнами, залученими до розслідування та евакуаційних заходів.

