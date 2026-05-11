Венгрия больше не будет использовать право вето в качестве инструмента шантажа и политического давления в Европейском Союзе.

Об этом во время слушаний в парламенте по подтверждению кандидатуры заявила новая министерка иностранных дел страны Анита Орбан, передает Bloomberg.

Политика Венгрии в ЕС: заявление Аниты Орбан

В ходе парламентских слушаний министерка иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт меняет подход к взаимодействию с Европейским Союзом и больше не планирует применять право вето для блокирования решений по политическим соображениям.

Она признала, что ранее Венгрия часто усложняла процесс принятия решений в ЕС, используя вето не как крайнюю меру, а как политический инструмент.

— Слишком часто Венгрия была проблемой в процессе принятия решений в Европе. Мы использовали вето не в качестве крайнего средства, а для политического театра, — отметила она.

По ее словам, правительство премьера Петера Мадяра намерено восстановить доверие партнеров в ЕС и НАТО, а также вернуть доступ к значительным финансовым ресурсам Евросоюза, замороженным из-за вопросов верховенства права.

В новом правительстве отмечают необходимость реформ, в частности усиление независимости судебной системы и улучшение контроля за государственными расходами.

В то же время, Венгрия заявляет, что будет поддерживать европейскую интеграцию Украины только с учетом собственных национальных интересов, в частности настаивая на защите прав венгерского меньшинства в Украине.

Ранее предыдущее правительство активно использовало право вето, в частности, блокируя решение ЕС по финансовой помощи Украине, что вызвало критику со стороны европейских партнеров.

Напомним, в апреле в Будапеште прошли технические переговоры Европейской комиссии с представителями правительства Венгрии во главе с Петером Мадяром.

Основной темой было возможное разблокирование финансовой помощи ЕС, которая была приостановлена ​​из-за оговорок относительно соблюдения принципов верховенства права и борьбы с коррупцией.

Тогда в Еврокомиссии подчеркнули, что переговоры стали лишь первым этапом, необходимым для дальнейшего прогресса в отношениях между сторонами.

