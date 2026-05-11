Угорщина більше не використовуватиме право вето для шантажу ЄС — МЗС
Про це під час слухань у парламенті з підтвердження кандидатури заявила нова міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан, передає Bloomberg.
Політика Угорщини в ЄС: заява Аніти Орбан
Під час парламентських слухань міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт змінює підхід до взаємодії з Європейським Союзом і більше не планує застосовувати право вето для блокування рішень із політичних міркувань.
Вона визнала, що раніше Угорщина часто ускладнювала процес ухвалення рішень у ЄС, використовуючи вето не як крайній захід, а як політичний інструмент.
— Занадто часто Угорщина була проблемою в процесі прийняття рішень у Європі. Ми використовували вето не як крайній засіб, а для політичного театру, — зазначила вона.
За її словами, уряд прем’єра Петера Мадяра має намір відновити довіру партнерів у ЄС і НАТО, а також повернути доступ до значних фінансових ресурсів Євросоюзу, які були заморожені через питання верховенства права.
У новому уряді наголошують на необхідності реформ, зокрема посилення незалежності судової системи та покращення контролю за державними витратами.
Водночас Угорщина заявляє, що підтримуватиме європейську інтеграцію України лише з урахуванням власних національних інтересів, зокрема наполягаючи на захисті прав угорської меншини в Україні.
Раніше попередній уряд активно використовував право вето, зокрема блокуючи рішення ЄС щодо фінансової допомоги Україні, що викликало критику з боку європейських партнерів.
Нагадаємо, у квітні в Будапешті пройшли технічні переговори Європейської комісії з представниками уряду Угорщини на чолі з Петером Мадяром.
Основною темою було можливе розблокування фінансової допомоги ЄС, яка була призупинена через застереження щодо дотримання принципів верховенства права та боротьби з корупцією.
Тоді в Єврокомісії підкреслили, що ці переговори стали лише першим етапом, необхідним для подальшого прогресу у відносинах між сторонами.